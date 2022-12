Blakervelder koe sterft gruwelijke dood

‘Dit is vrijwel zeker het werk van een wolf’

LANGELO – De schrik zit er flink in bij Wim en Tessa Ram van de Blakervelderhoeve uit Langelo. Zeven van hun Blakervelder koeien liepen op een stuk land grenzend aan het Mensingebos nabij de uitkijktoren. Toen ze de kudde na een aantal maanden grazen op donderdag 24 november op wilden halen, telde het stel er zes. Een pink bleek spoorloos verdwenen. Na lang zoeken vond Wim het één jaar oude dier in het bos. Compleet verscheurd en aangevreten. Ram schakelde een wolventaxateur in. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het inderdaad om een wolf gaat. ‘Dit kan niet anders, geen één ander dier doet dit.’

De wolf is met regelmaat gezien in de gemeente, weet Ram. ‘In Norg, Donderen, Langelo en ook in Alteveer. Daar staat de wolf op een camera van een bewoner terwijl hij over de Melkweg loopt. Een inwoner van Langelo zag het dier op klaarlichte dag over de Schoolbrink wandelen. In april van 2020 is de wolf voor het eerst gespot op een camera in het Mensingebos’, vertelt de boer. Tot dusver zijn voornamelijk schapen de klos van wolvenbezoek. In het Drentse dorp Amen was het vorige week voor de vierde keer raak. Daar vonden14 schapen de dood. Ook daar loopt nog een DNA-onderzoek dat moet vaststellen of het om een wolf gaat. Ram schakelde na zijn vondst onmiddellijk BIJ12 in, de organisatie die voor de provincies de afhandeling van schade die door wolven is ontstaan regelt. In Schaarsbergen (Gelderland) is vorige week een drachtige pony totaal verscheurd gevonden in een weiland. Ook hier heeft vermoedelijk een wolf toegeslagen.

‘Gestoord’

‘De volgende ochtend om kwart over acht kwam de wolventaxateur. Uit sporenonderzoek bleek dat de pink angstmest had, hij heeft overal gepoept. Uit zijn afgebeten staart blijkt dat hij is opgejaagd. Het dier is in zijn hals gegrepen. Daar is zo’n 15 kilo vlees uitgevreten. De hele hals is weg.’ Tessa: ‘de beelden kennen we allemaal wel. Maar als je je eigen dier zo ziet liggen, is dat verschrikkelijk. Ik was in shock.’ De wolventaxateur heeft naast DNA ook plukken haar afgenomen. Over een paar weken moet duidelijk worden of het ook echt om een wolf gaat. Ram twijfelt er niet aan: een wolf heeft het kalf te grazen genomen. ‘Een vos doet dit niet. Die heeft aan 500 gram vlees voldoende. Bovendien komt een vos terug. We hebben de koe met opzet laten liggen tot zondag. Er is geen vos geweest. Het is wel een atypische aanval’, zegt Ram. ‘Normaal gesproken gaat de wolf na een beet in de hals verder met de buik en vreet de ingewanden eruit. Daar zitten de meeste eiwitten in. Dat is niet gebeurd. Maar het kan heel goed zijn dat hij gestoord is. Achter het land ligt een fietspad.’ Ram is er niet rustig op. ‘Er wordt altijd wel gezegd: een wolf pakt geen grote dieren. Maar ook zijn er al verschillende pony’s doodgebeten door wolven. Daar komt straks een koe bij, zegt Ram die zich in die gedachte gesterkt voelt na een gesprek met de taxateur. Hij zei tegen mij: ‘we denken beide hetzelfde.’ Een wolf heeft een bijtkracht van een alligator, hij bijt dwars door botten heen. En hij heeft geen natuurlijke vijand. Behalve de mens. Maar die mogen niets doen. De wolf plant zich voort. Als dit zo doorgaat, komen er straks overal roedels. BIJ12 krijgt maandelijks 48 meldingen over wolven. De taxateurs kunnen het amper aan.’

Afrasteren

Ram heeft nog geen wolfwerende rasters om zijn koeien te beschermen. ‘Zover ik het weet is er alleen subsidie voor schapenboeren. Maar dan nog. Afrasteren is onbegonnen werk en bovendien ontzettend kostbaar. We huren ook elders land om onze koeien te laten grazen. En: die afrastering is 1.30 meter hoog. Er kan dan ook geen ander wild meer doorheen lopen.

Staatsbosbeheer: ‘geen concrete meldingen bekend’

Boswachter van de Kop van Drenthe Corné Joziasse heeft tot dusver geen concrete meldingen van een wolf in het Mensingebos ontvangen, zegt hij. ‘Er gaan wel geruchten, maar concrete aanwijzingen hebben we niet. En mochten die er komen, dan kunnen we niet zoveel doen. De wolf is beschermd.’ Boswachter Albert Henckel, die voor Joziasse boswachter in Noordenveld was, is dat nu onder andere in Dwingelderveld. Hij kent in dat gebied verschillende boeren die hun schapen verloren zijn door de wolf. Veel wil hij er niet over zeggen. Het onderwerp ligt uiterst gevoelig, zegt hij.