‘Blij dat we hier eindelijk wonen, met de kleinzoons in de buurt’

RODEN – Het echtpaar Brink-Huizinga uit Roden vierde afgelopen woensdag hun 60-jarig jubileum! Mevrouw leerde meneer Brink kennen bij de jeugdvereniging. ‘Hij was ontzettend guitig, dat vond ik leuk aan hem,’ vertelt ze. Op de achtergrond lacht meneer Brink. Hij klinkt nog steeds guitig. Vier jaar geleden kwam voor het stel een droom in vervulling, ze verhuisden van Bedum naar Roden. ‘Ik heb altijd in Drenthe willen wonen. Het glooiende, de bossen, dat trok me altijd al. Ik ben blij dat we hier eindelijk wonen, met alle drie kleinkinderen in de buurt.’ Hoewel: een van de kleinzoons woont momenteel in Lissabon. Omdat hij rond de kerst overkomt, wordt het 60-jarig huwelijk dan pas gevierd. De familie Brink kreeg twee zoons, waarvan er eentje overleden is. ‘Een feestdag met een randje. Het is 30 jaar geleden en het blijft een gemis.’