Blinkend schoon!

LEEK – Vaders in het bezit van een bolide hadden geluk zaterdag. In het centrum van Leek konden ze hun auto parkeren in hartje centrum voor een gratis wasbeurt. Niet geheel toevallig natuurlijk, want zondag was het vaderdag. Leden van de Jeugdbrandweer Westerkwartier stonden klaar om de auto’s te voorzien van een lekkere laag schuimend sop. Assistentie was er volop: veel kinderen hielpen gezellig een handje mee. Tenslotte kwam de brandweerslang eraan te pas om de auto’s grondig af te spoelen. Na vertrek uit de carwash werden de bestuurders nog getrakteerd op een waspas van Carwash in Leek.