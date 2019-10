Bloeiende vereniging zet in op fraai herfstconcert

RODEN – MV Noordenveld timmert flink aan de weg. De vereniging zit in de lift, organiseert een goed bezochte blazersklas en buigt op een flinke achterban. Binnenkort is daar het jaarlijkse herfstconcert, waarbij het orkest weer een mooie show zal neerzetten.

Op zaterdag 2 november staat Het Akkoord in het teken van het jaarlijkse najaarsconcert van Muziekvereniging Noordenveld. Het najaarsconcert van de muziekvereniging is een begrip. Ieder jaar staat er weer een verrassend en gevarieerd programma. Dat is ook dit jaar niet anders. Zo heeft MV Noordenveld de samenwerking gezocht met steelband PANMAGIC en saxofoon ensemble Arancione. ‘De samenwerking met PANMAGIC is ontstaan omdat Paula James daar de oprichter van is. Eerder was zij dirigent bij ons harmonieorkest’, vertelt Jan Huizing namens de muziekvereniging. ‘En bij Arancione zit de dochter van onze huidige dirigent. Zo is er een leuke samenwerking ontstaan.’ Uiteraard zal het harmonieorkest van de muziekvereniging zelf uitgebreid van zich laten horen.

Het concert heeft als thema ‘Music around the world’ meegekregen. ‘Dat betekent dat we een gevarieerd programma hebben staan voor jong en oud’, zegt Jan. ‘Van pop tot licht klassiek: er komt heel veel voorbij. De avond wordt door de drie deelnemende muzikale groepen afgesloten met het welbekende “Sweet Caroline” van Neil Diamond. Een echte meezinger.’

‘We hopen op veel publiek’, zegt Jan. Meestal mag de muziekvereniging daar niet over boffen. ‘Het zit toch eigenlijk altijd goed vol. Dat is mooi om te zien. Men waardeert het blijkbaar enorm. Dit keer doen we het natuurlijk niet alleen en hopen we ook dat de andere deelnemers wat support meeneemt.’

Op de vereniging in zijn geheel is Jan sowieso trots. ‘We timmeren goed aan de weg. De aanwas van leden is uitstekend. Daarnaast hebben we een goedlopende blazersklas. Al met al zijn we een bloeiende vereniging en gaat het ons voor de wind.’

En wie denkt dat het na het herfstconcert eerst wel even gedaan is met de activiteiten, heeft het mis. Op 14 december staat het kerstconcert namelijk op de rol en daarna focust de vereniging zich op het komende jaar. Dan staan er nog een flink aantal activiteiten op het programma. Wat te denken van de concerten in het voorjaar van 2020?

Op 2 november is dit bijzondere najaarsconcert dus in Het Akkoord te bewonderen. Entree bedraagt slechts vijf euro en het concert begint om 19:30 uur. Eenieder is van harte uitgenodigd om dit unieke concert te bewonderen!

Wat: herfstconcert MV Noordenveld

Wanneer: zaterdag 2 november

Hoe laat: 19:30 uur