Bloemen en taart voor jubilerend echtpaar Aalders

NIEUW-RODEN – Afgelopen woensdag was een feestelijke dag in Nieuw Roden, waar Rits en Nieske Aalders hun diamanten huwelijk vierden. Zestig jaar geleden stapten zij namelijk met zijn tweeën in het huwelijksbootje. Inmiddels zijn ze vele jaren, drie kinderen, negen kleinkinderen en vijf achterkleinkinderen rijker en nog altijd zijn ze even gelukkig met elkaar. Rits is actief als vrijwilliger op de begraafplaats en bij voetbalvereniging Nieuw-Roden en werd voor zijn verdiensten enkele jaren geleden geridderd. Samen trekken de echtelieden er regelmatig op de fiets op uit om van de natuur te genieten.

Burgemeester Klaas Smid kwam langs om het jubilerende echtpaar te feliciteren en hen een prachtig bos bloemen te overhandigen namens de gemeente. Ook was er een erehaag met ballonnen en natuurlijk was er een heerlijke taart om de heugelijke mijlpaal te vieren.