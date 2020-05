Bloemetjes voor de vrijwilligers van het Scheepstra Kabinet

RODEN – Alie Folkerts belt. Dan weet de Ongenode Gast genoeg: dit gaat over het Scheepstra Kabinet. ‘Wij zijn bezig om onze vrijwilligers, 47 in totaal, een bloemetje te bezorgen’, zegt Alie. ‘Diana Brink gaat vanmiddag op pad, misschien een leuk item voor in De Krant?’ Een belletje met Diana en alles is in kannen en kruiken. Vanmiddag bezorgen we een bloemetje bij een aantal van die vrijwilligers!

Bij het oppikken van de bloemen blijkt dat de helft reeds zijn bezorgd bij de vrijwilligers van het Scheepstra Kabinet. Het kleinste museum van Roden blijft voorlopig dicht, omdat de 1,5 meter onmogelijk valt te handhaven in het kabinet. Jammer maar begrijpelijk, zeker aangezien de meeste vrijwilligers al op leeftijd zijn. ‘Toch zijn er ook vrijwilligers die het erg jammer vinden’, zegt Diana. ‘Het samenzijn bij het Scheepstra Kabinet is toch een sociaal gebeuren. Zeker voor vrijwilligers die alleen wonen, is het fijn om dan wekelijks daar samen te komen.’

Vanmiddag rijdt Diana langs vijf adressen in Roden, om vervolgens naar omringende dorpen te gaan. De Ongenode Gast, die nog in de bibliotheek en in Leek wordt verwacht, besluit alleen de eerste vijf vrijwilligers bij langs te gaan.

‘Je kunt niet ten koste van de veiligheid het Scheepstra Kabinet openen’, zegt Diana, terwijl ze het eerste boeket uit haar auto haalt. ‘Maar we willen wel iets voor onze vrijwilligers doen. Laten zien dat we aan ze denken. Vandaar dat we een bloemetje komen brengen.’

Dat eerste bloemetje wordt bezorgd bij Peter Vegter. De oud-journalist van RTV Drenthe sprak de voice-over in bij een documentaire over het Scheepstra Kabinet. ‘Nou nog hopen dat hij thuis is. Hij fietst namelijk regelmatig’, weet Diana. We hebben pech, Peter blijkt inderdaad op fiets te zitten. Desondanks is het bloemetje niet minder welkom. ‘Ontzettend leuk!’, klinkt het.

Een adresje later hebben we meer geluk. Gerda Boezerooy en haar man Ep zijn gewoon thuis. Gerda is één van de juffen die het ‘Rondje om de Brink’ verzorgt. ‘Ik doe al heel lang vrijwilligerswerk voor het Scheepstra Kabinet’, zegt zij. ‘Maar waar heb ik dit bloemetje aan verdiend?’ Even later nemen we plaats in de tuin van Ep en Gerda. Net als zijn vrouw, houdt ook Ep zich lekker bezig. ‘Ik heb een moestuin bij de Vrije Tijd Tuinders’, zegt hij. De situatie zoals die nu is, vergelijkt hij met de situatie van kort na de oorlog. ‘Toen mocht je de gemeente nog niet uit. Dat heeft best lang geduurd. En de gemeenten waren toen een stuk kleiner dan nu hè!’

Een huisje later staan we voor de oprit van Boukje Nijlaan. Zij ontdoet zich van het onkruid voor haar huis. Ze is blij verrast met het bloemetje. ‘Maar jij zou toch al stoppen bij het Scheepstra Kabinet?’, vraagt ze aan Diana. ‘Dat klopt, maar het afscheid kon niet doorgaan. Dus ja….’ Boukje is al een hele tijd vrijwilliger bij het Scheepstra Kabinet. ‘Ik vind het erg leuk, absoluut. En dit soort dingen zijn natuurlijk ook prachtig.’

Erik Horstmeijer is even later ook zeer blij met zijn boeket. ‘Ik was je om de nek gevallen, als dat zou kunnen’, lacht hij. ‘Een ontzettend leuk gebaar.’ Erik is zelf op afroep beschikbaar. ‘Maar dat zal de komende tijd niet zo vaak zijn, denk ik.’

Diana verwacht ook dat het wel even kan duren voor het Scheepstra Kabinet weer heropent. ‘Maar het kan niet anders. Onze vrijwilligers doen het werk omdat ze het leuk vinden, maar op deze manier is het niet leuk.’

Even later staan we bij Lies Stoetinga in de achtertuin. ‘Het is m’n moeder, dus we gaan gewoon achterom.’ ‘Ik ben al vanaf het begin vrijwilliger’, zegt Lies. ‘Alie heeft me gevraagd. Ik denk dat de meesten er zo bij zijn gekomen.’ En het bevalt haar prima. ‘Het is een leuke club, met leuke uitjes. We hebben niks te klagen. Je leert elkaar kennen via het Scheepstra Kabinet. Best leuk.’

Het is voor de Ongenode Gast tijd om naar de bieb te gaan. Maar niet voordat hij nog even noteert hij de dringende en blijvende oproep van het Scheepstra Kabinet: ‘Vrijwilligers zijn altijd welkom!’

Wat: bloemetje voor vrijwilligers Scheepstra Kabinet

Wanneer: dinsdag 19 mei

Hoe laat: 14:00 uur