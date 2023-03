Bloemschikdemonstratie door Falko Wolters

NIEUW-RODEN – Afgelopen zaterdag was er een bloemschik-evenement in het Dorpshuis in Nieuw Roden, georganiseerd door Groei en Bloei Roden e.o.

Een paas/lentedemonstratie door professioneel bloemist Falko Wolters, die bewees dat paassfeer niet alleen gemaakt wordt met eitjes en kuikentjes. Met een negental stukken van verschillende formaten liet hij de bezoekers zien dat het ook anders kan. Prachtige moderne creaties die lang goed blijven en ook gemakkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden, met een grote variatie materialen en voorjaarsbloemen.

Voor het enthousiaste publiek was er veel te zien, en er konden op ieder moment vragen gesteld worden, waarbij de gebruikte technieken volop aan bod kwamen. Heel inspirerend, en Falko liet alles er uit zien alsof het gemakkelijk was. Maar schijn bedriegt, er gaat heel wat werk en studie aan vooraf. Aan het einde van de middag werden de gemaakte stukken verloot.

Al met al een heel geslaagde middag. Meer informatie vind je op roden.groei.nl