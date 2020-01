Blue Monday Run komt naar Roden in strijd tegen depressie

‘Ik wist dat ik niet zoals mijn vader wilde eindigen’

RODEN – Aanstaande maandag, 20 januari, is het weer Blue Monday. Wereldwijd staat deze dag te boek als de meest deprimerende dag van het jaar. Rodenaar Stefan Wendel grijpt deze dag aan om aandacht te schenken aan psychische ziektes en stoornissen. Vandaar dat hij al voor het derde jaar een zogeheten Blue Monday Run organiseert. Dit jaar doet hij dat voor het eerst in zijn eigen dorp, met als doel het taboe rondom psychische ziektes te doorbreken.

Vier jaar geleden al kwam Stefan met het idee om op Blue Monday iets te doen. Dat begon met de actie Koplopers tijdens de Berenloop op Terschelling.. In navolging hiervan kwam de Blue Monday Run in Blauwestad, in samenwerking met MIND, een platform voor de betering van psychische gezondheid. Na twee jaar in Blauwestad, vond Stefan het hoog tijd om dichterbij huis een run te organiseren. ‘De run bij Blauwestad was prachtig, maar er kwamen niet veel mensen op af. Daarom dat ik het nu in Roden probeer’, legt Stefan uit. Het resultaat mag er zijn. Inmiddels zijn er al zo’n 40 aanmeldingen.

Er ligt een persoonlijk verhaal ten grondslag aan Stefans strijd tegen depressies en psychische ziektes. In 2014 maakte zijn vader een einde aan zijn leven. ‘Mijn vader kampte er waarschijnlijk al langer mee. Hij heeft ook al eens een burn-out gehad, vaak is dat de eerste stap. Maar erover praten deed hij niet. En dan gaat het mis.’

Na de dood van zijn vader ging het ook een tijdje minder met Stefan. ‘Daarna begon direct het proces van rouwverwerking. Dat was een lastig proces en ik raakte op den duur zelf overspannen. Ik zat in een diep dal, maar wist ook dat ik niet als mijn vader wilde eindigen.’ Stefan ging in therapie en pakte het hardlopen weer op. ‘Dat was deels op advies van mijn therapeut. Hij vroeg mij wat ik écht leuk vond. In mijn geval was dat hardlopen. Toen ben ik weer begonnen en heb ik direct een doel gesteld, namelijk een marathon lopen. Mede dankzij het hardlopen klom ik uit het dal.’

Vandaar dat hij de Blue Monday Run opzette. Een idee dat werd opgepakt door MIND. ‘Zij vonden het een mooi initiatief en wilden het ook elders op gaan zetten. Inmiddels zijn er 46 locaties die een Blue Monday Run organiseren. Dat is goed om te zien.’ De run in Roden behoort tot één van de grotere evenementen. ‘Ongeveer de helft van de deelnemers in Roden komen uit mijn kennissenkring. Maar er doet bijvoorbeeld ook een groep uit Assen mee. Het is daarnaast goed om te zien dat er mensen meedoen die voor het eerst hun verhaal doen. Zo is er iemand die eindelijk kenbaar heeft durven maken aan haar vrienden en familie dat ze kampt met een depressie. Dat is het belangrijkst: dat je het bespreekbaar maakt. Een hele goede stap.’

Toch kan de Blue Monday Run zeker nog aan haar bekendheid werken. ‘We willen het taboe op depressie doorbreken, maar daarvoor hebben we aandacht en deelnemers nodig. Uiteindelijk is depressie een enge, dodelijke ziekte. Of ik het idee heb dat er meer aandacht voor is? Dat wel. Zeker op tv zie je dat er meer aandacht aan besteed wordt. Vroeger werd het niet als ziekte beschouwd, tegenwoordig gebeurt dat steeds meer. Een goede zaak, vind ik.’

De run, zo geeft Stefan aan, is niet alleen voor mensen die kampen met een depressie. ‘Het is niet zo dat iedereen die meeloopt problemen heeft’, legt hij uit. ‘Maar eigenlijk iedereen heeft of kent wel iemand die ermee te maken heeft gehad. Iemand uit zijn of haar omgeving bijvoorbeeld.’ Daarbij hoeft men niet direct van het allerergste uit te gaan. ‘Er zijn best veel mensen met een burn-out of mensen die overspannen zijn. Het is verzuimreden nummer één in Nederland. Daarnaast kan het leiden tot nog meer problemen. Het is belangrijk om dat serieus te nemen, om die ziekte een stem te geven.’

Schaamte

Omdat er nog een zweem van schaamte rondom het onderwerp zit, meldt niet iedereen zich zomaar aan. Dat beseft ook Stefan zich. ‘Voor sommige mensen is de stap te groot’, beaamt hij. ‘Je merkt dat niet iedereen er klaar voor is om erover te praten. Dat merkte ik ook toen ik zelf met klachten kampte en mijn verhaal deed tegenover De Krant. Ik kreeg veel reacties van mensen die ook niet lekker in hun vel zaten, maar daar eigenlijk niet mee naar buiten durfden te komen.’

Vandaar ook dat niet iedereen zich per se hoeft aan te melden, als die drempel te hoog is. ‘Nu is het zo dat men zich moet inschrijven en er een actie aan verbind om geld op te halen voor MIND. Maar wie doneert, mag ook meelopen. Het gaat erom dat we samen geluid maken en het taboe de wereld uit te helpen. Dát is het belangrijkst.’

Waarom rennen?

Het taboe van depressies doorbreken is één ding, maar waarom kiest Stefan ervoor om te rennen? ‘Ten eerste voor onszelf! Verschillende onderzoeken hebben bewezen dat rennen (en bewegen in het algemeen) depressieve klachten kan verminderen. Er is hier niet voor niets een speciale therapievorm voor: ‘running therapy’, zegt hij. ‘Naast het aandacht vragen voor depressie, gaan we met deze actie geld ophalen om psychische problemen te voorkomen bij jongeren. Dit doen we o.a. door de inzet van de MIND Young Studio. De jongeren van de studio gaan met de opbrengst van de MIND Blue Monday Run extra social media campagnes maken om jongeren voor te lichten over depressie.’

Van donker naar licht

De Blue Monday Run start en eindigt bij VV ONR. Er wordt vanaf 20:00 uur gelopen, al zijn er ook evenementen waarbij men ’s ochtends al begint. ‘Dan wordt er gestart in het donker en finishen ze in het licht’, aldus Stefan. ‘Dat is uiteraard symbolisch. Ook in Roden zullen we hier iets meedoen. De laatste meters aan de Hullenweg zullen verlicht zijn. Van donker naar licht dus. Het spreekt mij erg aan, want toen ik zelf in een dal zat en er weer uit wist te klimmen, voelde dat echt zo.

Wie zich in wil zetten of mee wil doen met de Blue Monday Run, kan zich aanmelden via www.doemeemetmind.nl.