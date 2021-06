BN’ers die regelmatig een gokje wagen

BN’ers, ze hebben vaak weinig te klagen op financieel gebied. Sommige van hen weten niet zo goed wat ze met deze grote hoeveelheid geld moeten doen. Er verschijnen dure auto’s op de oprit, verre vakanties worden geboekt en van een restaurantje hier en daar zijn ze ook niet vies. Daarnaast zijn er ook enkele die hun geld wel eens in een fysiek casino of online casino in Nederland uitgeven. Het komt geregeld voor dat een bekende Nederlander met een grote hoeveelheid geld een gokje waagt. Voor een keertje kan dit leuk zijn, maar het loopt ook wel eens uit de hand wanneer je er niet meer mee kunt stoppen. Er zijn een aantal Nederlanders die een gokverslaving hebben of hadden, we zetten er hier drie voor je op een rijtje.

Ali B

Ali Bouali, rapper, zanger, presentator, cabaretier en eigenaar van een managementbureau. Deze carrière heeft er voor gezorgd dat hij veel geld in het laatje heeft. Mede hierdoor is hij op jongere leeftijd in aanraking gekomen met gokken. Hij heeft wel eens 1200 gulden van zijn moeder meegenomen naar een casino en dit volledig vergokt. Daar bleef het helaas niet bij, want op latere leeftijd was hij ook regelmatig terug te vinden in het casino. Langzaam maar zeker heeft hij een gokverslaving ontwikkeld. Gelukkig is er inmiddels geen sprake meer van een verslaving. Ali zag in, dat hij met zijn huidige carrière veel meer kon winnen dan dat hij in het casino kon. Een wijselijk besluit!

Patrick Kluivert

Ook de sportwereld komt in aanmerking met gokken. Patrick Kluivert is één van de sporters die regelmatig een gokje heeft gewaagd. De voormalige spits van onder meer Ajax en Barcelona heeft in zijn loopbaan ontzettend veel geld verdiend. Hij hoefde zich dus zeker geen zorgen te maken om zijn financiële situatie. Toch kwam online gokken op zijn pad. Hij had dan ook een voorkeur voor gokken op voetbalwedstrijden. Inmiddels is dit als voetballer of trainer niet meer toegestaan, maar vroeger mocht dit nog wel. Helaas had Kluivert er voor gekozen om zich in het illegale gokcircuit te mengen. Dit heeft voor flinke schulden gezorgd waarvoor hij ook lange tijd is gechanteerd.

Jessica Broekhuis

De voormalig presentatrice van onder meer Avro, Veronica en RTL 4 heeft helaas naast een gokverslaving ook een drank en drugs-verslaving gehad. Ze begon met online gokken en dit leverde haar in eerste instantie veel geld op. Maar daarna ging het mis, ze raakte in een roes. Gelukkig gaat het na een afkick-periode in Zuid-Afrika weer goed met Jessica. Ze heeft zelfs het boek ‘STOP” geschreven om taboes rondom verslavingen te doorbreken.