Boeiend en sfeervol tuigpaardenconcours

NORG – Dinsdag 30 juli was weer het jaarlijkse tuigpaardenconcours in Norg. Het mooie weer deed veel mensen besluiten om naar de sportvelden bij de manege te gaan. Om 16.00 uur startte de eerste rubriek en toen was er al veel publiek. Deelnemers en toeschouwers uit het hele land, maar zeker ook uit de regio kregen een vol, maar strak geregisseerd programma voor geschoteld. Dankzij de voortreffelijke speaker verliep alles vlot en kreeg het publiek veel achtergrond informatie, wat het meeleven nog leuker maakte.



En meeleven doet dit publiek zeker, hun favorieten worden flink aangemoedigd, waardoor de paarden er nog net een schepje boven opdoen. De deelnemende paarden omvatten diverse rassen, van de kleine felle Hackney’s tot de prachtige glanzende Friezen met hun wapperde manen. En natuurlijk onze eigen KWPN-ers, het Nederlandse paarden ras.

Een hoogtepunt was zeker de overwinning van Linda Boelens met het paard Fantijn van Lammert Tel. Het thema van de avond was: It’s all family, en de kleindochter van de befaamde tuigpaarden man Harmannus Boelens bewees dat ze het niet van een vreemde heeft.

Bij de invallende duisternis gingen de lantaarns aan de koetsen aan, en de mooie Friese sjezen en de authentieke kleding van vooral de dames maakte het tot een sprookje. Er werden deze avond 4 Nederlandse kampioenschappen verreden, wat leidde tot zeer spannende wedstrijden, waarbij het publiek erg meeleefde. De kampioenschappen die verreden werden waren achtereenvolgens: tweespannen Fries Ras, ereklasse; Hackney’s eenspannen, ereklasse; Fokmerries openklasse, regio noord; en Tuigpaarden Eenspannen gereden door dames.

De avond eindigde met het zogenaamde “Sprookje van Norg”, waarbij familieleden van alle leeftijden een prachtige show gaven. Het concours heeft veel vrijwilligers en een zeer actief bestuur en samen hebben ze deze prachtige avond doen slagen. Een aanrader voor iedereen om volgend jaar eens een bezoekje aan te brengen!