Boek met smakelijke anekdotes over bijzonder veelzijdige reizen

Onno Euverman zet reisverhalen op papier

NORG – De coronacrisis maakte dat Onno Euverman uit Norg zich even moest verbijten. De geograaf die hobbymatig zo’n drie tot vier reizen per jaar organiseert, zag dat reizen naar zijn geliefde Italië even uit den boze was. En wat doe je dan met die overgebleven tijd? Dan zet je eerdere anekdotes op papier. Binnen no-time schudde Euverman 47 verhalen uit zijn mouw. ‘Ik heb een goed bijgehouden archief, dat scheelt enorm’, zegt hij. De Krant zocht hem op.

Het boekje dat er nu ligt, kleurrijk vormgegeven door de schoondochter van Onno, is dus vrij snel uitgekomen. Al sinds zijn studententijd treedt Onno regelmatig op als reisleider, maar om hier nou een boek over te schrijven: dat was nog nooit bij hem opgekomen. ‘Totdat de coronatijd aanbrak. Opeens viel alles stil en miste ik het reizen. Omdat ik een goed archief heb, leek het mij aardig om een aantal anekdotes op papier te zetten. Allemaal waargebeurd en betrouwbaar. De mensen die een rol spelen in de verhalen heb ik uiteraard gevraagd of zij het oké vonden om in het boek bij voornaam genoemd te worden. Dat was gelukkig geen enkel probleem.’

Een goede reisleider, zo weet Onno, heeft een perfecte voorbereiding. Al sinds jaar 2003 heeft Onno het reisorganisatie ITARIS opgericht. Samen met zijn vrouw Anke regelt hij nu de groepsreizen, die meestal naar Italië voeren. Hij ziet het niet per se als werk. ‘Het kost weliswaar inspanning, maar je krijgt er ook veel voor terug. Je bent verantwoordelijk tot het laatste moment, dat moet je goed beseffen.’

Belangrijk is om als reisleider de taal van je bestemming goed te beheersen. Het Italiaans is Onno al machtig sinds zijn studententijd, ook zijn partner Anke volgt al jaren een cursus Italiaans. ‘Dat is erg belangrijk. Dan heb je namelijk geen barrière tussen jou en de lokale bevolking.’

Dat het enigszins eenvoudiger is geworden om een reis in goede banen te leiden, is vooral te danken aan de komst van de mobiele telefoon. ‘Vroeger was het zo dat als je iemand kwijt raakte, dat écht een probleem was’, zegt Onno. ‘Gelukkig gebeurde dat maar zelden. Eén keer raakten we iemand kwijt in Rome, die meende dat hij de weg wel in z’n eentje wist te vinden. De paniek was groot, want wat moesten we nu? Anke stelde voor om op hem te blijven wachten, samen met de vrouw van de man. Wij zouden verder met de bus. Uiteindelijk besloten we dat niet te doen, maar te kijken bij het Colosseum. Dat was de laatste plek waarvan we zeker wisten dat hij er nog bij was. En warempel: daar kwam hij zelf ook weer terug. Hij verontschuldigde zich en trakteerde op een ijsje. Opgelost.’

Ook het verhaal van Onno die als student een bus Ajaxsupporters begeleidde naar Londen, alwaar men in 1971 de finale van de Europa Cup 1 speelde tegen Panathinaikos. ‘Een rood-witte massa begaf zich naar Engeland’, herinnert Onno zich. ‘In de stad wilden de supporters naar Piccadilly Circus, daar zag het haast zwart van de Ajacieden. Londen was van Ajax die dag, prachtig. Maar goed: wij konden er niet met de bus komen. ‘No Parking’ stond er langs de weg. Er stonden echter allemaal bussen geparkeerd. “Zet hier maar neer”, zei ik tegen de chauffeur. Bij terugkomst was de bus weg. Paniek natuurlijk, vooral bij de supporters. We gingen direct naar een agent toe, die ons doorverwees naar een parkeerterrein. Na een boete te hebben betaald, konden we met de supporters richting Wembley. Daar kocht ik nog een kaartje op de zwarte markt: ik liet zo’n groot voetbalfeest natuurlijk niet aan mij voorbijgaan.’

De anekdotes in het boek lijken eindeloos. De 47 unieke verhalen lezen als een trein. Het boek ligt er nu en dat is prachtig, maar het allerliefst gaan Onno en Anke zo snel mogelijk weer op pad. ‘In oktober gaan we hopelijk weer’, zegt Onno. ‘Frustrerend? Een beetje, reizen vinden we prachtig om te doen. Laten we hopen dat het snel weer kan!’

Het boek ‘Anekdotes van een reisleider’ is te koop bij Boekhandel Daan Nijman, bij Mari-Kari in Norg en via oga.euverman@gmail.com.