Boek ‘Ons kwam ter ore’ over kamperen in Lettelbert gepresenteerd

LETTELBERT – Afgelopen vrijdag werd in Lettelbert het boek “Ons kwam ter ore…” over 45 jaar kamperen in Lettelbert. Het boek vertelt het verhaal over het ontstaan en de geschiedenis van dit bijzondere kampeerterrein in Lettelbert. Het boek werd aangeboden aan alle inwoners van Lettelbert. Siemona Hellinga zal als voorzitter van de dorpsvereniging Lettelbert het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Voor de samenstelling van het boekje kon allereerst een beroep worden gedaan op het uitgebreide archief van het kampeerterrein en de vele foto’s en dia’s die bewaard zijn. Daarnaast was ook het archief van de gemeente Leek van belang voor de oorsprong van het terrein. Tenslotte waren er nog de oudgedienden die bij de start betrokken waren en graag hun herinneringen wilden delen. Dat was tegelijk ook een reden om nu dit plan op te pakken en niet bijvoorbeeld nog 5 jaar te wachten. Een deel van de eerst initiatiefnemers is inmiddels helaas overleden. Oud voorzitter Jan de Jong werd bereid gevonden de samenstelling en het schrijven van het boekje op zich te nemen.

Het boekje is tot stand gekomen dankzij het werven van verschillende fondsen. Zo is een bijdrage ontvangen van het Dijk-Weeringfonds uit Midwolde, van de gemeente Westerkwartier en van het Nivon.