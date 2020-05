Boeken in quarantaine, drukte blijft uit

Bibliotheek Roden is weer open

RODEN – Sinds afgelopen week is de bibliotheek in Roden weer open. De bieb hanteert de ‘gebruikelijke’ openingstijden. Wel zijn er allerlei maatregelen rondom het coronavirus getroffen. Zo mogen er maximaal tien personen tegelijk binnen zijn, moet iedereen desinfecterende zeep gebruiken en worden ingeleverde boeken drie weken in ‘quarantaine’ gezet.

Yolanda Timmer gaf aan dat het nog niet storm liep in de bieb. ‘Mensen bleven vooral maandags weg’, aldus Timmer. ‘Op dinsdag zag je al dat het iets drukker werd.’ Bij binnenkomst wordt iedereen verzocht zich te desinfecteren. Timmer zelf liep rond met een hesje en droeg handschoenen. Problemen leverde de heropening van de bieb niet op. ‘De mensen zijn gewend afstand te houden. Dat merk je. Niemand vindt het dan ook raar dat we de bieb flink hebben aangepast.’

Iedereen die de bieb binnen komt, dient een eigen mandje mee te nemen. ‘Als ze met z’n tweeën zijn, dient er een kleerhanger in het mandje te worden gelegd. Zo weten wij hoeveel mensen er binnen zijn. Jeugd onder twaalf jaar tellen wij niet mee. Het kan dus zijn dat er tien volwassenen en drie kinderen binnen zijn. Maar de jeugdafdeling ligt zo afgelegen, dat dit geen probleem moet zijn’, zegt Timmer. ‘Het is nog wat rustig, maar we hanteren dezelfde openingstijden. Ook op donderdagavond gaan we open, al is het nog de vraag hoe zinvol dat is.’

Boeken kunnen meteen bij binnenkomst in een rek worden gelegd. Wie boeken komt ophalen, doet er verstandig aan te reserveren. Zo hoeft men niet langer dan nodig in de bieb te zijn. ‘Het is belangrijk dat de bezoekers van de bieb zich veilig voelen’, aldus Timmer. ‘Dat gevoel kunnen wij ze hier geven, door de speciale aanpassingen die we hebben gedaan. Ik vermoed dat het binnenkort weer wat drukker zal worden.’

In een aparte ruimte staan momenteel honderden boeken opgestapeld. Het betreffen de boeken die zijn ingeleverd en nu eerst drie weken onaangeraakt moeten blijven. ‘Daar zitten veel boeken bij die wij middels de boekenservice hebben langs gebracht bij mensen. Voordat die weer worden uitgeleend, zullen ze dus een tijdje daar blijven staan.’