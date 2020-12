Boekenmarkt: ‘Permanente ruimte biedt meer mogelijkheden’

CBN 122 biedt onderdak aan vele partijen

RODEN – Aan de Ceintuurbaan Noord in Roden is op nummer 122 een verzamelgebouw ontstaan die maatschappelijk betrokken organisaties bundelt. Een goede zaak, zo vindt de gemeente Noordenveld, want het was altijd al een wens om de huisvestingsproblematiek voor deze organisaties voor langere tijd op te lossen. Kledingbank, Boekenmarkt, Voedselbank, Vluchtelingenwerk, stichting Queri hebben er hun standplaats gekregen en ook zijn er samenwerkingsverbanden gelegd met onder andere Humanitas, Welzijn in Noordenveld en kerkelijke organisaties. Ceintuurbaan Noord gaat bekend worden onder de naam CBN 122.

De Boekenmarkt in Roden is een begrip. Niet alleen in de regio, maar zeker ook in de rest van Noord-Nederland. Landelijk ook, want er komen kopers vanuit het gehele land en enkelen zelfs uit het buitenland om boeken te kopen. Even wat cijfers op een rij. 100.000 boeken die jaarlijks worden ingebracht. 2000 bezoekers in drie dagen tijd. 100 vrijwilligers die op 1 of andere wijze betrokken zijn. 25.000 euro als opbrengst te verdelen over een aantal goede doelen in Noordenveld. Indrukwekkend, ja, dat mag beslist gezegd worden als De Krant de ruimte aan CBN 122 binnenloopt. Tientallen boekenrekken, honderden bananendozen vol boeken, zover het oog reikt. En niet alleen boeken. We zien ook lp’s, dvd’s, puzzels, spellen. De grootste overdekte boekenmarkt van het noorden.

Het spreekt dan ook vanzelf dat de bestuursleden Arie van Klei en Henk-Jan Hofman (foto) uiterst tevreden zijn over de nieuwe ruimte. ‘We zijn al jaren bezig om goede huisvesting te regelen en nu dan is dat gelukt. Dank aan de gemeente en de samenwerkende partners in het gebouw. Een prachtig mooi onderkomen en deze permanente ruimte biedt meer mogelijkheden dan ooit. 24 jaar hebben we als boekenmarkt een zwervend bestaan gehad, dwars door Roden heen. Nu dan is er voor alle betrokken vrijwilligers in ieder geval minder sjouwwerk. Ook dat is winst. Vrijwilligers komen niet alleen opdraven om dat ze boeken interessant vinden. Ook ontmoeting, contact, er even uit en wat doen voor een ander zijn zeker ook motivaties om aansluiting te zoeken bij de Boekenmarkt. Het is altijd goed om elkaar te zien en met elkaar aan de slag te gaan’, zegt Arie van Klei.

Het is coronatijd en dat betekent ook dat de Boekenmarkt dit jaar niet doorgaat. Uitstel ja, afstel nee. De organisatie hoopt nog altijd dat de Boekenmarkt in het voorjaar door kan gaan, al is niets zeker. Traditioneel vindt de verkoop plaats in de drie dagen tussen kerst en oud en nieuw. En altijd is op dag 1 de wachtrij voor de ingang vele tientallen meterslang. ‘De beide dagen daarna komen er ook nog wel liefhebbers, maar veel minder dan op de eerste dag. En dat hoeft niet,’ laat Henk-Jan Hofman weten. ‘We hebben als doelstelling om zoveel mogelijk boeken voor een gunstige prijs te verkopen. Zijn boeken in een bepaalde rubriek op dan vullen we die aan met andere boeken. Het is beslist dus niet zo dat de mooiste boeken bij aanvang te koop worden aangeboden. We verversen voortdurend. De markt is dynamisch en kent elke dag nieuwe boeken.’

Arie van Klei: ‘We hadden altijd al een stevige samenwerking gehad met de Kledingbank en dat is mooi dat we dat kunnen doorzetten. Onze ruimtes zijn middels een gang aan elkaar verbonden, zodat we tijdens de Boekenmarkt ook hun ruimte voor de verkoop kunnen benutten. Die samenwerking gaat terug naar de goede doelen die wij altijd financieren vanuit de opbrengst. De vakantieweek van kinderen uit Tsjernobyl is daar een goed voorbeeld van. Zoals gebruikelijk komen er kinderen uit Wit-Rusland in onze gemeente om aan te sterken. Geen overbodige luxe want de kernramp uit april 1986 laat nog steeds van generatie op generatie zijn vreselijke sporen na. Het tweede goede doel dat dankzij de Boekemarkt elk jaar vooruit kan is de Ghanawerkgroep. Zo worden projecten in dat land met boekengeld gesteund.’ Wie ook zijn boeken wil inleveren voor de verkoop kan elke dinsdag- en dondermiddag terecht in CBN 122.