Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De kleindochter van Bernard Schlink

Dagelijks krijgen we dozen vol met boeken binnen. Boeken die pas zijn verschenen of boeken waarvan wij vinden dat we ze in huis moeten hebben. En natuurlijk de klantbestellingen. Tussen al die dozen zit regelmatig een wit doosje met een sticker: Leesexemplaar niet bestemd voor verkoop. Het is elke keer een verrassing welke titel ons op die manier wordt aangeboden door de uitgever.

Dit keer ging het om het nieuwe boek van Bernhard Schlink: ‘De kleindochter’. En eerlijk is eerlijk, het komt niet vaak voor dat het hele team van Boekhandel Daan Nijman aast op hetzelfde boek. Ramona had de eer om het als eerste te lezen en zij was diep geraakt door deze wervelende roman. Ik mocht het na haar lezen. In twee dagen uit.

‘De kleindochter’ gaat over Birgit. Ze had moeite met het leven; als jonge vrouw vluchtte ze met hulp van haar man Kaspar uit de DDR. Maar het viel haar zwaar om haar geboortegrond los te laten en een nieuwe toekomst op te bouwen.

Nadat Birgit is overleden, leest Kaspar de dagboeken van zijn vrouw. Haar aantekeningen geven een heel andere kijk op de vrouw die Kaspar zo goed dacht te kennen. Was ze wel gelukkig geweest met hem in het Westen? Hij komt achter een geheim dat Birgit al die jaren dat ze samen waren voor hem heeft verzwegen. Birgit heeft, net voordat ze vluchtten, haar kind afgestaan, haar dochter Svenja. Ze heeft een eeuwige strijd gevoerd met dit verdriet. Moest ze op zoek naar haar dochter of niet? Ze heeft het niet gedaan.

Kaspar besluit Svenja wel te gaan zoeken. Hun eerste ontmoeting verloopt zeer moeizaam. Svenja heeft geen idee dat ze als baby is afgestaan en dat haar ouders niet haar biologische ouders zijn. Daar komt bij dat Kaspar liberaal is en Svenja leeft in een zeer rechts-radicale gemeenschap. De verschillen lijken onoverkoombaar en ze spreken totaal niet dezelfde taal. Kaspar weet toch een voet tussen de deur te krijgen; het contact met Svenja blijft lastig, maar hij bouwt wel voorzichtig een relatie op met zijn kleindochter Sigrun. Kaspar en Sigrun brengen samen vakanties door en Kaspar probeert Sigrun een andere kijk op de wereld mee te geven.

Ergens heeft deze roman ook een mooie boodschap. Alles moet bespreekbaar zijn, hoe groot de verschillen ook zijn. Er is altijd een weg, een opening om tot elkaar te komen. Ook al is het maar een klein beetje. Alles helpt!

Bernard Schlink kennen we onder andere van de roman ‘De voorlezer’, waarvan wereldwijd miljoenen exemplaren werden verkocht. Het was een van mijn eerste kennismakingen met literatuur en het verhaal is mij altijd bijgebleven. Nu ik er zo aan terugdenk, wil ik dat eigenlijk wel opnieuw gaan lezen.

De kleindochter

Bernhard Schlink

9789464520385

€ 24,99