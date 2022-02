Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Stormval van Tove Alsterdal.

De maand januari is de maand van de Scandinavische thriller. Ook al is de maand voorbij, we pikken nog even een graantje mee. De Scandinavische thriller is namelijk niet meer weg te denken. Werden we eerder overladen met spanning à la De Da Vinci Code, nu voeren de Scandi’s de boventoon. En dat is helemaal niet erg, want de auteurs uit het noorden van Europa weten ijzersterke, superspannende verhalen op papier te zetten.

Zo ook de Zweedse Tove Alsterdal. Ze werkte in een psychiatrisch ziekenhuis en werd daarna journalist. Er staan al verschillende thrillers op haar naam, maar Femke las nog niet eerder een boek van haar hand. Het boek Stormval is genomineerd voor verschillende prijzen.

Stormval begint meteen loeispannend. Olof neemt een onverwachte afslag op een doorgaande weg. Meteen voel je dat er iets met hem aan de hand is. Hij heeft iets op zijn kerfstok. Hij rijdt naar zijn ouderlijk huis, waar hij sinds zijn tienerjaren niet meer geweest is. Het blaffen van de hond trekt zijn aandacht en hij besluit uit te stappen. Aan de stappen die hij naar het huis zet, merk je al duidelijk dat de familiebanden niet zo nauw meer zijn. Je voelt de weerstand en de afstand. Eenmaal binnen vindt hij het lichaam van zijn vader die met messteken om het leven is gebracht. De kleine gemeenschap is in rep en roer en oude herinneringen komen naar boven. Olof lijkt de enige verdachte. Zijn vader is het eerste slachtoffer na de vermissing van Lina Stavred zo’n twintig jaar eerder. Olof werd toen aangeklaagd en berecht voor de moord op Lina. Hij bekende, veertien jaar oud. Maar heeft hij de moord ook echt begaan of werd de druk van buitenaf hem te veel?

De moord op Olofs vader is het begin van een reeks onderzoeken, waarbij steeds vreemde toevalligheden en misstanden aan het licht komen. Waarbij de hedendaagse techniek een nieuw licht werpt op de verhoortechnieken, de veroordeelden en op de onderlinge verhoudingen.

Stormval is een geslaagde en gelaagde thriller met zeer realistische episodes en overdenkingen. Eindelijk weer eens een thriller, waarbij je je niet hoeft af te vragen of een politieonderzoek echt zo zou gaan.

