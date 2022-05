Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De grootste bankoverval aller tijden van Frank Krake.



Als de Tweede Wereldoorlog steeds grilliger vormen aanneemt, probeert een groep vrienden te helpen in het verzet. Hun rollen worden steeds groter en hun daden risicovoller. De tijd van klein verzet, zoals het stiekem verspreiden van de verboden pers, is voorbij; de vrienden zorgen dat Joodse kinderen veilig kunnen onderduiken en blazen spoorlijnen op.

Voor hulp aan de onderduikers is geld nodig, veel geld. Derk Smoes, een van de vrienden, krijgt een tip dat er voor 200 miljoen gulden cash ligt opgeslagen bij twee Nederlandse banken. In eerste instantie smeden ze plannen om ergens honderdduizend gulden los te peuteren, maar ze realiseren zich dat dat niet opschiet. Ze moeten het groter aanpakken. 200 miljoen, dán kun je tenminste een tijdje vooruit. Langzaam maar zeker gaat de een na de ander overstag en beramen ze een plan.

Het resulteert in de grootste bankoverval aller tijden. Niet alleen voor Nederland, maar wereldwijd. Het plan is niet eens zo ingewikkeld. De vrienden slagen erin om een van de banken te overvallen en maken 46 miljoen gulden buit. Ze verstoppen het geld en alles lijkt volgens plan te verlopen. Ze durven bijna een beetje opgelucht adem te halen. Natuurlijk zijn de Duitsers razend, ze voelen zich vernederd. Er wordt een beloning van een miljoen gulden uitgeloofd om de bankovervallers te pakken te krijgen. Na twee weken wordt de een na de andere vriend opgepakt en vastgezet. In dit laatste deel van het boek komen de gruwelijkheden van de Tweede Wereldoorlog maar weer eens naar voren: het onrecht, de verschrikkingen die steeds erger worden, ook als je denkt dat het dieptepunt wel is bereikt. Overigens zonder dat het een afschuwelijk verhaal wordt, laat het je beseffen dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Frank Krake schreef meerdere boeken. Allemaal met een overtuigend verhaal dankzij uitgebreide voorafgaande research. Ook voor ‘De grootste bankoverval aller tijden’ dook hij jarenlang het archief in. Zelfs tot de onderste steen boven was. En dat was in dit geval het briefje met het bewijs dat Churchill op de hoogte is geweest van de Almelose bankoverval. Door ondersteunende foto’s, brieven en krantenknipsels krijgt het verhaal een extra dimensie. Het boek is een knappe reconstructie geworden. In mijn ogen is het een bijzonder eerbetoon aan alle mensen die in het verzet hun leven riskeerden voor de goede zaak en voor onze vrijheid.

De grootste bankoverval aller tijden

Frank Krake

9789082476453

24,99 euro