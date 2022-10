Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Onze verloren harten van Celeste Ng

Van de boeken van Celeste Ng krijg je nooit genoeg, tenminste ik niet. Ik was al onder de indruk van haar eerste twee boeken, maar dit is mijn nieuwe favoriet. Bijzonder eigenlijk dat zij in Nederland nog niet is doorgebroken bij het grote publiek. Celeste Ng stelt iedere keer een maatschappelijk thema centraal of vergroot dat uit. En dan langzaam aan weet ze daar een soort fantasy-achtige invloed doorheen te vlechten, zodat je na een tijdje opeens denkt: welke kant gaat dit op? Net als het onrealistisch dreigt te worden, krijgt het verhaal weer een andere wending. Heel knap gedaan.

Voordat ik iets vertel over het verhaal, moet ik eerst de achtergrond van deze roman schetsen. Het Amerika in deze roman kende vele jaren van Crisis, met een hoofdletter C. Jaren van armoede, grote werkloosheid, rellen, demonstraties, inflatie, minimaal consumentenvertrouwen en ga zo maar door. Ng heeft het verhaal goed neergezet: het Amerika van nu in de Crisis van de jaren 30. Als de oorzaak van alle instabiliteit niet zo één twee drie gevonden kan worden, krijgen ‘gewoon’ China en alle Aziaten de schuld. Het gaat immers heel goed met China; daar kennen ze grote welvaart, dat kan niet kloppen. En dus wordt China als de grote zondebok aangewezen. Ik hoef niet te beschrijven wat we hier in herkennen van WO2. Om Amerika uit de Crisis te halen, te hervormen en te herstellen wordt wet- en regelgeving ingesteld die ervoor moet zorgen dat de Amerikanen de Amerikaanse cultuur in ere houden. Als Aziaat in het verhaal kun je hier nooit helemaal aan voldoen.

Het eerste deel van het verhaal vertelt over Bird, een 12-jarige Amerikaans-Aziatische jongen die samenleeft met zijn zwaar onderdrukte vader. Zijn moeder is op een bepaald moment ‘zomaar’ verdwenen. Bird weet niet wat er met haar is gebeurd. In het tweede deel lezen we over Birds moeder en waarom zij de bewuste keuze heeft gemaakt om uit het leven van Bird en zijn vader te verdwijnen.

Bird heeft weinig herinneringen aan zijn moeder. Op een dag ontvangt hij een brief met een cryptische tekening; zijn zoektocht begint en hij ontdekt steeds meer over de schuilplaats van zijn moeder. Van het ene briefje naar het andere, van de ene tekening naar de volgende.

Schitterend geschreven; een bijna mythische toon en een sprookjesachtige setting. Thema’s zijn maatschappelijke onrust en druk, regerende angst, uitsluiten van bepaalde groepen en wat dat met de mens doet. Het verhaal schudt je wakker om de waarheid nooit klakkeloos aan te nemen, maar het altijd van verschillende kanten te bekijken.

Onze verloren harten

Celeste Ng

9789056727222

24,99 euro