Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Tijd tekort | tijd genoeg van Margriet Sitskoorn

Je zou willen dat je dit boek eerder had gelezen. Wat een verademing. Dit boek is niet het zoveelste timemanagementboek, maar het gaat over hoe we ons verhouden tot tijd. Wist je dat er verschillende vormen van tijd zijn: objectieve en subjectieve tijd. Margriet Sitskoorn stelt dat wij heel erg gewend zijn om op de objectieve manier te leven. Leven naar de klok , kloktijd. En daardoor hebben we altijd te weinig tijd, zijn we gehaast, is er geen tijd om te genieten want de volgende taak wacht. Het is nu tijd om eens op de subjectieve manier met tijd om te leren gaan.

Dit boek leert je in een aantal stappen om anders met tijd om te gaan. Sitskoorn zegt niet dat alle klokken, horloges, tijdsaanduidingen de deur uit kunnen, maar ze vertelt wel dat, als je er op een andere manier mee omgaat, er veel meer uit tijd te halen valt. Luister bijvoorbeeld eens naar je persoonlijke, biologische klok. Slaap wanneer je moe bent, doe taken wanneer je je het fitst voelt en probeer daarnaar te leven. In de huidige maatschappij zijn we ingesteld om te leven naar de klok. Het lijkt daarom onmogelijk om dit door te voeren in je gewone leven. Maar als experiment tijdens je vakantie bijvoorbeeld is het geniaal.

Het gevoel dat je constant achter de feiten aanloopt kan voorgoed tot het verleden behoren, als je je strijd met tijd ontrafelt en leert om tijd genoeg te hebben. Tijd tekort | tijd genoeg geeft je inzichten, voorbeelden en opdrachten om zelf eens aan de slag te gaan om meer uit je tijd te halen. En zo te zorgen voor een zorgelozer, gelukkiger en gezonder leven. En dat allemaal in dit boek. Het is je tijd meer dan waard.

Margriet Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan Tilburg University en neuropsycholoog. Sitskoorn schreef ook boeken over het brein en over ouder worden. Bekende boeken van haar hand zijn bijvoorbeeld Het maakbare brein en Ik wil iets van jou – jij wilt iets van mij.

Tijd tekort | tijd genoeg

Margriet Sitskoorn

9789044651249

20,99 euro