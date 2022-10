Boekenpraat: De boekenfluisteraar van Carsten Henn

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Een ode aan het boek, aan de lezers en de boekverkopers; dit boek laat zien wat de liefde voor boeken kan doen. Het verhaal gaat over Carl Kollhoff. Nadat hij jarenlang in een boekhandel werkte, heeft hij nu de rol van boekenfluisteraar op zich genomen. Hij bezorgt boeken bij bijzondere klanten, die soms zelf niet weten welk boek ze nodig hebben. Maar gelukkig weet Carl dat wel. Het boek is altijd de aanleiding voor een goed gesprek. Een opening naar het verhaal achter de lezer; voor veel van zijn klanten is hij soms de enige persoon die ze in dagen zien en spreken.

Als het jonge meisje Schascha opduikt in het verhaal, zit Carl daar helemaal niet op te wachten. Ze wil mee op de bezorgronde, die Carl iedere avond doet. Schascha is niet af te wimpelen en volhardend, een meisje met een missie. Er ontstaat een bijzondere vriendschap. Schascha zorgt ervoor dat Carl steeds meer te weten komt over zijn klanten en dat het niet meer blijft bij een ontmoeting bij de voordeur.

Het is niet alleen rozengeur en maneschijn. Sabine Gruber heeft de boekhandel van haar vader overgenomen, met een totaal andere visie. Zij vindt de rol van Carl niet van toegevoegde waarde en wil eigenlijk wel van hem af. Waar de oude boekhandelaar en Carl vroeger altijd op één lijn zaten, raken Sabine en Carl steeds verder van elkaar verwijderd. Als Sabine dan ook maar een reden vindt om Carl te ontslaan, doet ze dat. Carl zijn wereld stort in.



Het verhaal laat zien wat onmenselijkheid met iemand kan doen. Hoe verwoestend eenzaamheid kan zijn. Dat geluk in de kleine dingen zit; een beetje aandacht voor de ander kan al zoveel doen. We hebben elkaar toch nodig in het leven. Blijf het zien, mensen!

Ik hou niet zo van het woord, maar ja: het is feelgood of feelbetter after reading. Zonder dat het te zoet, te vanzelfsprekend, te voorspellend is of dat het er allemaal te dik bovenop ligt. Het boek verovert je hart. Ik was bijna in staat een handtekeningenactie op te zetten, zodat Carl zijn baan kon behouden. Na het lezen van dit boek zou je verlangen naar een Carl in je leven.

De ultieme manier om energie te besparen? Licht en tv uit, kaarsjes aan. Dekentje, kop thee bij de hand en dit boek zorgt voor uren leesplezier. Je glimlacht, je verbijt je van medeleven. En soms allebei tegelijk.

De boekenfluisteraar

Carsten Henn

9789022596456

20 euro