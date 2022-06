Boekenpraat – De Hollander van Mathijs Deen

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De Hollander van Mathijs Deen

Mijn oog viel deze keer op De Hollander, een waddenthriller. Toen ik het boek pakte, zag ik pas dat het geschreven is door Mathijs Deen. Hem kende ik tot nu toe van zijn boeken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Europese wegen en die van de Wadden en zijn laatste boek De Grenzeloze Rivier met verhalen over de Rijn. En nu dan een thriller van de hand van Mathijs Deen, mijn interesse was gewekt.

Het verhaal gaat over drie mannen die gezamenlijk het Wad op hun duim kennen en alle eilanden van het Waddengebied hebben belopen – van Denemarken tot Texel. Behalve Borkum. De tocht hiernaartoe is vrijwel onmogelijk. Het wordt ook wel de Mount Everest voor de wadlopers genoemd. Het trio wacht al twaalf jaar op de juiste omstandigheden. En dan opeens is het zover. De tocht der tochten kan beginnen, maar verloopt niet zoals de mannen het zich al die jaren hadden voorgesteld.

Een verdronken wadloper spoelt aan op de drooggevallen zandplaat De Hond. Het is nooit duidelijk geworden van wie dit stuk grond nu eigenlijk is. Hoort het bij Duitsland of bij Nederland? Zolang er geen gekke dingen gebeuren, is dit vraagstuk geen reden tot discussie. Maar nu is er een verdronken wadloper gevonden. De kwestie loopt op tot een internationaal conflict. Hoewel het lichaam in eerste instantie op Nederlands grondgebied lijkt te zijn gevonden, onderzoekt de Duitse Liewe Cupido de zaak. Hij wordt, opgegroeid op Texel, ook wel de Hollander genoemd. Stukje bij beetje ontrafelt hij de bijzondere omstandigheden waaronder deze wadloper is gestorven.

De Hollander is een aangename thriller. Het spannende element laat wel even op zich wachten, maar je wordt meteen gegrepen door de geheimen van het Wad, de gevaren, de natuurbeschrijvingen en de wondere wereld van het wadlopen. Deze wetenswaardigheden zijn mooi meegenomen. En ben je nu niet zo’n fan van thrillers, is het je gauw te gruwelijk of te eng, probeer dan eens deze waddenthriller. Het is een kans om op een veilige manier te proeven van het thrillergenre.

Dus zonder het loeispannende van een thriller, is dit boek toch een aanrader door de opbouw, de goed doordachte verhaallijn, doordat het verhaal niet groter is gemaakt dan nodig en zo geschreven dat het geloofwaardig blijft.

De Hollander

Mathijs Deen

9789021340142

19,99 euro