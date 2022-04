Boekenpraat: De moeders van Mahipar van Forugh Karimi

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De moeders van Mahipar van Forugh Karimi

Wat een boek, wat een verhaal. Het begint als een spannende thriller. Er is meteen een slachtoffer en je wordt direct het verhaal ingezogen. Ramin is radioloog en als hij uit zijn avonddienst thuiskomt, vindt hij zijn vrouw Sarah zwaargewond in de handen van de buurvrouw bij hun appartement in Amsterdam. Ze is met een mes neergestoken en de dader is ervandoor. Toen Ramin nog heel jong was, is hij samen met zijn moeder Lolo gevlucht. Uit Afghanistan naar Nederland. Lolo doet er alles aan om in het heden te leven. Ze verzwijgt dan ook Ramins geschiedenis. Langzaamaan komt Ramin steeds meer te weten over zijn afkomst en vallen puzzelstukjes op hun plek.

De opbouw van het boek is geweldig. Het vertelt een stuk van de Afghaanse geschiedenis, over de Koude Oorlog, over 9/11. Zaken waar ik – naar nu blijkt – tot op heden met een best westerse blik naar heb gekeken. Het boek laat goed zien hoe wij met Afghaanse vluchtelingen omgaan, welke vooroordelen er leven in Nederland. En dat de verschillen tussen de culturen steeds onderstreept worden. Maar is dat eigenlijk nodig? Er bestaat vaak een vertroebeld beeld van Afghanen. Na het lezen van dit boek blijkt niets minder waar.

Het is ook de geschiedenis van een familie die uit elkaar gerukt is. Onderling contact was te gevaarlijk. Op het moment dat contact weer enigszins mogelijk is, gebeurt er opnieuw iets verschrikkelijks dat de levens van deze familie weer totaal op de kop zet.

Wat een boek, wat een verhaal. De oorlog in Oekraïne houdt ons nu in zijn greep. Maar ook dit verhaal moet verteld worden. En waarom vangen wij niet-westerse vluchtelingen niet ook vanzelfsprekend met open armen op?

De moeders van Mahipar is de debuutroman van Forugh Karimi. Ze is zelf een Afghaanse vluchteling en heeft geprobeerd haar volk een gezicht te geven. Haar persoonlijke betrokkenheid is voelbaar in dit verhaal. Het is met zoveel liefde geschreven. Een verhaal dat je eigenlijk zou moeten herlezen om het nog meer te kunnen duiden. Het is een ode aan de sterke Afghaanse vrouwen.

Dat brengt ons zijdelings bij het thema van de 87e Boekenweek, een ode aan de eerste liefde. Op dit moment is de Boekenweek in volle gang. Ga deze week nog langs in uw boekhandel en ontvang bij besteding van 15 euro het Boekenweekgeschenk, geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer.

De moeders van Mahipar

Forugh Karimi

9789493169777

23,99 euro