Boekenpraat: De verkeerde kleur

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De verkeerde kleur van Roelof Smit

Huib Jansen heef al van jongs af aan een doel voor ogen. Hij wil minister-president worden. Of misschien niet per se minister-president, maar hij wil het zeker tot in de Tweede Kamer schoppen. Ondanks zijn verhuizing naar Zeeland en alle tijd en energie die hij in de regionale politiek steekt, blijft de landelijke politiek een brug te ver. Veel verder dan de Zeeuwse provinciale politiek lijkt hij niet te komen. Huib komt wel met enige regelmaat in de Tweede Kamer, maar dan prijkt er met grote letters ‘bezoeker’ op zijn pasje, dus dat telt natuurlijk niet.

Eerder hebben we het al eens gehad over de 7 vinkjes die mannen met topfuncties in Nederland hebben. Huib kan ze ook afvinken, alleen werkt het bij hem niet in zijn voordeel. Diversiteit wordt een steeds belangrijkere pijler. En als in de Zeeuwse fractie Nigisti Yohannes kenbaar maakt de politiek in te willen, dan zijn de kansen van Huib bijna meteen verkeken.

De Eritrese Nigisti wil uit liefde voor Nederland plaatsnemen in de partij. In eerste instantie wordt dit toegejuicht. Maar ook de partij – we komen niet te weten om welke politieke partij het nu precies gaat – raakt verdeeld, als de leden het oneens zijn over belangrijke onderwerpen. Huib waait met alle winden mee in de hoop zijn kans op een plaats in de landelijke politiek te vergroten. Maar of dit de juiste manier is, dat is maar zeer de vraag. Als de bedreigingen aan het adres van Nigisti steeds serieuzere vormen aannemen, moet de fractie wel keuzes maken.

De verkeerde kleur is een politieke roman die een goed en in mijn ogen realistisch beeld geeft van de politieke bedrijvigheid. Politiek is concessies doen, geven en nemen, water bij de wijn, gaan voor het grote geheel en dat vaak ten koste van kleinere vraagstukken. Het boek maakt zichtbaar en bijna voelbaar hoe gevaarlijk het politieke spel eigenlijk is, dat je erg op je woorden moet letten om niet meteen bedreigd te worden om het minste of geringste. We zijn een verdeeld land. Het boek leest soepel, is actueel, en af en toe zou je willen dat het echte leven anders is.

Roelof Smit (1985) heeft ruime ervaring achter de schermen in de lokale, provinciale en landelijke politiek. Hij is zelfstandig tekstschrijver en redacteur van De Speld. De verkeerde kleuris zijn derde roman.

Titel: De verkeerde kleur

Auteur: Roelof Smit

ISBN: 9789463811484

Prijs: 20,99