Boekenpraat: De Vogeltjesklok

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: De Vogeltjesklok van Harm de Jonge

Een meeslepend jeugdboek over vriendschap, herinneringen, loslaten, verlies en missen. De Vogeltjesklok vertelt het verhaal van Josse Gosselaar en zijn opa Jopie. De intense band tussen die twee zou je vriendschap kunnen noemen.

Opa Jopie heeft last van in de war geraakte hersendoosjes. Josse wil hem helpen om deze hersendoosjes weer te vullen en te ordenen. Josse doet er alles aan om opa oude herinneringen te laten herbeleven en nieuwe herinneringen te maken, zodat de arts ze terug kan plaatsen. Hij helpt zijn opa daar waar hij kan, maar het opnieuw vullen van de geheugendoosjes is moeilijker dan gedacht. Opa Jopie komt op het briljante idee om een klok te maken die de tijd terugdraait, zodat we niet ouder worden maar juist weer jonger. Maar dat is makkelijker bedacht dan gedaan.

Een verhaal over de liefde van je leven, over moeten loslaten en niet kunnen loslaten, over het verzinnen van oplossingen voor grote en kleine problemen. Van het uitvinden van de beste antirimpelcrème tot een tijdmachine in de vorm van de Vogeltjesklok.

De Vogeltjesklok heeft mij ontroerd en de combinatie van een mooi verhaal met een vleugje fantasie is heel fijn om te lezen. Het is een liefdevol verhaal over opa Jopies liefde voor zijn overleden vrouw. Het altijd goed willen doen, denken in mogelijkheden en oplossingen en vooral niet bij de pakken neerzitten. En ook de liefde voor de natuur komt aan bod. Opa Jopie was een echte vogelprofessor en Josse zijn assistent. Het verhaal zit ingenieus in elkaar en de spanning wordt goed opgebouwd. Het is af en toe onthutsend en gevoelens worden niet geschuwd. Zeker niet als het gaat over het ongeluk van de tweelingzus van Josse, waardoor hij later indirect ook nog zijn vader verliest.

De illustraties in dit boek zijn van de hand van Jeska Verstegen en geven een prachtig inkijkje in de uitvindingen van opa Jopie, onder meer de rolkoets en de hoed met vogelgeluiden. En op de voorkant van het boek pronkt de Vogeltjesklok.

Harm de Jonge heeft wel 20 jeugdboeken geschreven en werd voor verschillende prijzen genomineerd. Hij won onder andere de Woutertje Pieterse Prijs. Ook schreef hij het 60e Kinderboekenweekgeschenk en dat is een enorme eer, zeker als je daarvoor gevraagd wordt in een jubileumjaar. Mocht je nu denken: Harm de Jonge, wat een bekende naam? Dat kan kloppen: hij gaf les op de pabo.

De schrijver is een graag geziene gast in onze winkel, hij woont in de buurt. Binnenkort komt hij weer naar Roden om over zijn boek te vertellen, eruit voor te lezen en te signeren. Zodra we weten wanneer hij bij ons op bezoek komt, melden we dat in de nieuwsbrief en op de socials.

