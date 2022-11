Boekenpraat: Dunkelblum zwijgt van Eva Menasse

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Dunkelblum zwijgt van Eva Menasse

Eerlijk is eerlijk, niet ieder boek pakt je meteen. Dit is zo’n boek. En toch werd het terecht mijn Boek van de Week. De eerste vijftig pagina’s zijn misschien een beetje worstelen. Je weet niet welke kant het opgaat, wie er aan het woord is, waar het over gaat. Kortom: veel vraagtekens. Gelukkig staat er voor in het boek een plattegrondje van Dunkelblum. Dat geeft enigszins houvast. Maar wat ik anders nooit nodig vind: ik heb notities gemaakt om het verhaal beter te kunnen bevatten.

Zit je eenmaal in het verhaal, dan kun je maar beter zorgen dat je een tijdje niet te veel op de planning hebt. Het laat je niet los tot de laatste pagina. Ontzettend goed geschreven, knap in elkaar gezet en realistisch verteld. Om het goed te kunnen volgen, heb ik wel een aantal keer iets moeten opzoeken: de rol van Oostenrijk in WO2, de invloed van de val van het IJzeren Gordijn in het grensgebied tussen Hongarije en Oostenrijk. Natuurlijk heb ik op school geschiedenis gehad; maar om het weer even helder te krijgen, was ik blij dat Google dat met mij wou delen.

Het verhaal gaat over de inwoners van Dunkelblum, een fictief Oostenrijks stadje dicht bij de Hongaarse grens. In Dunkelblum heeft lang geleden een gruwelijke misdaad plaatsgevonden, waarover zo erg wordt gezwegen dat het zelfs invloed heeft op latere gebeurtenissen en onderlinge verhoudingen. Deze weggestopte gebeurtenis is het begin van een keten aan misstanden, geheimen, mysteries en onopgeloste zaken. Het verhaal gaat niet zozeer over de gruwelijkheden, maar meer over het feit dat de ouderen van Dunkelblum zwijgen en de jongeren juist willen weten wat er daadwerkelijk is gebeurd. Daarnaast ontstaat er nog meer verdeeldheid, twee kampen, door een kwestie rond de watervoorziening in Dunkelblum. Een dreigende stroom DDR-vluchtelingen zet de zaken op scherp en laat ver weggestopte herinneringen beetje bij beetje weer aan de oppervlakte komen.

Het verhaal is zo opgebouwd dat je steeds iets meer ontdekt over een bewoner of betrokkene. Er ontstaat een steeds beter beeld van wat er zich in het verleden heeft afgespeeld. Zo lees je onder meer over de burgemeester, de kruidenier, de wijnboer, de uitbater van het reisbureau en de huisarts. Al deze details zorgen voor een steeds duidelijker beeld van de geschiedenis van Dunkelblum. Kritische noot: door het ontbreken van een hoofdpersoon ontbreekt zo nu en dan de houvast en samenhang.

Eva Menasse (1970) is een Oostenrijkse schrijfster. Opvallend is dat het boek vooral buiten Oostenrijk lovend is ontvangen. Het zou zomaar kunnen zijn dat de Oostenrijkers het te confronterend vinden, misschien niet trots op dit deel van de geschiedenis?

Titel: Dunkelblum zwijgt

Auteur: Eva Menasse

ISBN: 9789025472269

Prijs: 24,99