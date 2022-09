Boekenpraat: Fidelio leeft nog

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Fidelio leeft nog van Jonathan van het Reve

Ik hou van boeken met een maatschappijkritische insteek, die een beetje aanschurken tegen de realiteit en een conflict veroorzaken met je eigen moraal. Grappig, spannend, afwisselend en snel. En dat is precies wat Jonathan van het Reve heeft geschreven met Fidelio leeft nog: een scherp boek dat moeilijk weg te leggen is.

Het verhaal begint loeispannend. Op het Mediapark wordt een aanslag gepleegd. De redactie van het satirische programma Fidelio is het doel, veertien mensen komen om het leven. De daders vluchten. Een van hen wordt later gepakt, Pjotr is getuige van deze oprolling. Pjotr zou net aan zijn eerste werkdag op de redactie van Fidelio gaan beginnen. Het loopt anders. Presentator Fidelio is de enige overlevende van de aanslag. Tegen alle adviezen in besluit hij samen met Pjotr een uitzending in elkaar te zetten en deze uit te zenden. De uitzending wordt een laaiend succes. Het land is in diepe rouw en vol ongeloof na de aanslag en de kijkers zijn blij met de luchtige, en toch confronterende setting die Fidelio en Pjotr hebben gekozen voor hun uitzending.

De verhaallijn is vrij eenvoudig en ook het plot zit niet heel ingewikkeld in elkaar. Toch heb ik dit boek als een pageturner gelezen. Je wilt weten hoe zo’n uitzending valt in het land, wat het teweegbrengt. Het boek is satire op satire, zou je kunnen zeggen. Het heeft van alles in zich, gaat over van alles en soms ook over heel weinig. Dingen die we misschien niet meer hardop mogen zeggen, worden hardop gezegd, clichés niet geschuwd. Het is bij tijden erg spannend en het heeft humor. Door al deze elementen blijft het misschien soms een beetje oppervlakkig. Zo ook de personages; heel veel sympathie krijg je niet voor ze.

Jonathan van het Reve, kleinzoon van Karel van het Reve, kan veel van zijn eigen ervaringen gebruikt hebben. Hij is zelf televisiemaker voor onder andere de programma’s van Arjen Lubach. Gaandeweg het verhaal kreeg Fidelio van mij ook het gezicht van Arjen. Maar het beeld dat ik van Arjen heb, klopt dan weer niet helemaal met het leven van Fidelio. Het las wel lekker weg. En die oppervlakkigheid? Misschien is dat iets wat Van het Reve ons duidelijk wil maken over de televisiewereld? Ach, ik zeg ook maar wat.

Titel: Fidelio leeft nog

Auteur: Jonathan van het Reve

ISBN: 9789493248199

Prijs: 22,50