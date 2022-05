Boekenpraat Mot en de Metaalvissers

Boekenpraat

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Mot en de metaalvissers van Sanne Rooseboom



Kennen jullie boeken die je vanaf pagina één het verhaal inzuigen, zelfs zo dat je even niets meekrijgt van wat er om je heen gebeurt? Dat je je in een wereld waant met wonderlijke accenten die het voorstellingsvermogen net niet te boven gaan? Dat is het verhaal van Mot.

Mot is een bijzonder meisje. Mot is geboren als Vlinder. Maar Vlinders fladderen, shinen en zijn kleurrijk en dat is Mot niet. Of in ieder geval niet op die manier. Daarom heeft ze haar naam veranderd. Mot is stoer, dapper, soms ook een tikje onzeker, en eigenzinnig. Mot trekt haar eigen plan en toch is ze eigenlijk op zoek naar steun, liefde, houvast en bovenal naar de bevestiging dat ze mag zijn wie ze is.

Mot en haar moeder hebben een lastige relatie. Het botert vaker niet dan wel. Mots moeder is juist van de uiterlijkheden, ze heeft er zelfs haar werk van gemaakt. Zij geeft dames advies voor de juiste make-up, de mooiste kleding en de juiste lichaamshouding om zelfverzekerd over te komen. De moeder van Mot staat het liefst de hele dag voor of achter de spiegel. Mot gruwelt ervan. Zij houdt van zwart, van stoer en van roest. Door deze uitersten is het best lastig om begrip voor elkaar op te brengen.

Mot koopt van haar spaargeld een magneet en gaat ermee vissen in het kanaal. Tijdens haar eerste echte metaalvispoging vindt ze een duikboot! Door die vondst gaat er een wereld voor haar open. Ze ontmoet allemaal bijzondere, een beetje gekke, nieuwe mensen bij wie ze zich erg op haar gemak voelt. Haar moeder gruwelt ervan. Zij heeft toch een heel andere voorstelling van de toekomst van Vlinder of nee … Mot.

De duikboot is mysterieus met een tikje magie. De duikboot werkt namelijk alleen als de juiste persoon achter het stuur zit. Mot is de juiste persoon. En spannende zoektocht naar het mysterie achter de duikboot volgt, maar misschien wordt dat wel nooit ontrafeld en is het beter om de zaak te laten rusten.

Deze jeugdroman is betoverend. Diep onder de indruk en zelfs even stil, sla ik dit boek dicht. Knap geschreven en tot het laatst spannend en mysterieus. Het is een heel beeldend verhaal met een belangrijke eigentijds thema: blijf jezelf, je bent goed genoeg.

En vergeet niet om goed naar de prachtige illustraties van Sophie Pluim te kijken; het zijn kunstwerkjes.