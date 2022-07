Boekenpraat – Zeg Maar Agaath

Regelmatig bespreekt Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman in deze krant haar Boek van de Week. Femke leest verschillende genres: de ene keer een thriller, dan een roman, soms een uitstapje naar poëzie of geschiedenis, maar het kan ook net zo goed een kinderboek zijn dat haar is opgevallen. Het Boek van de Week is in ieder geval altijd een boek dat ze bijzonder genoeg vindt om over te vertellen, een pareltje tussen alle nieuwe uitgaven.

Deze week: Zeg maar Agaath van Margôt Ros & Jeroen Kleijne

Deze week een heerlijk zomerboek voor de warme dagen óf voor als het regent; dat maakt eigenlijk niet uit. Een echte pageturner voor als je even weg wilt dromen in een leuk verhaal. Een boek waar je blij van wordt. En dat ons leert dat je je nukken, je principes soms even opzij moet schuiven en een ander de ruimte moet geven.

Agaath is 78 jaar en woont in een behoorlijke villa in Amsterdam-Zuid; haar man is onlangs overleden en ze probeert haar leven opnieuw in te richten. Ze komt erachter dat je na het overlijden van je man niet alleen je partner verliest, maar ook je structuur, je drang om door te gaan. Ze realiseert zich ook dat ze eigenlijk altijd in een keurslijf heeft geleefd. Haar man Henri was ambassadeur van Nederland, ze hebben samen in dertien verschillende landen gewoond. Niet echt een ideale basis om jezelf te onwikkelen en een netwerk op te bouwen. Ze leefde lang in dienst van haar echtgenoot. Nu haar man er niet meer is, moet ze zichzelf opnieuw uitvinden. Veel gewoontes berusten op haar leven met Henri.

Agaath en Henri hadden nog samen een appartement gekocht met het oog op de toekomst. Nu de oplevering van dit appartement eraan zit te komen, moet Agaath haar villa leegruimen. Dat lukt haar niet alleen. Ze plaatst een advertentie bij de supermarkt en de achttienjarige Karim reageert als eerste. Agaath neemt hem aan. Karim begint met het ontruimen van de zolderetage en vindt daar bijzondere dingen. Van sommige vondsten wil Agaath geen weet hebben; die worden snel weggemoffeld. Over andere zaken wil ze beetje bij beetje wel iets kwijt. Zo komen ze liefdesbrieven tegen uit de tijd van Agaath haar eerste grote liefde. Samen gaan Karim en Agaath op zoek naar deze verloren liefde, maar of ze hem op het spoor komen dat is nog maar de vraag.

Agaath en Karim ontwikkelen een bijzondere vriendschap, waardoor de muur die Agaath door de jaren heen heeft opgebouwd langzaamaan afbrokkelt. Je voelt de ontwikkeling die ze doormaakt en als lezer begin je haar steeds leuker te vinden.



Dit boek is gewoon een lekker verhaal, niet meer en niet minder, maar zeker een verhaal dat er mag zijn. En tegen een vervolg zou ik geen enkel bezwaar hebben. Kijk ook nog even goed naar het stralende omslag, ontworpen door illustrator en grafisch designer Merijn Jansen. Merijn woont in Groningen en is een goede bekende van de boekhandel. Eerder ontwierp hij al kaarten en bladwijzers voor ons.

