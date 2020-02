Boerakker maakt zich op voor hilarische toneeluitvoeringen

BOERAKKER – Februari, de maand van het toneel. De komende tijd is er bijna wekelijks een voorstelling in de regio. Zo ook in het altijd gezellige Boerakker, alwaar Toneelvereniging Willem Bilderdijk al sinds jaar en dag furore maakt. Vanaf 14 februari staan zij weer driemaal op het podium, met de voorstelling ‘Tis moar ’n tik an’t oor’.

In 1931 werd Willem Bilderdijk opgericht als resiteervereniging. Waar het eerst nog gedichten waren die werden voorgedragen, werden het later toneelvoorstellingen. In 2006 werd de naam veranderd naar de huidige. Door de jaren heen stond humor altijd centraal. En ziehier: ook anno 2020 wordt er weer een hilarisch stuk opgevoerd, door de vele enthousiastelingen van de toneelvereniging.

Het stuk is geschreven door Henk Roede. Al in juni werden de boekjes uitgedeeld en sinds september 2019 wordt er gerepeteerd. Vanaf dan wordt er geschaafd aan de rol, net zolang tot de acteurs deze rol uitstekend kunnen opvoeren. Door middel van huiswerk, leren de acteurs zich steeds meer verdiepen in hun karakter.

De repetities van de vereniging, vinden plaats op maandagavond. Naarmate de uitvoeringen naderen, wordt de spanning steeds hoger voor de betrokkenen. Het belangrijkste is echter dat de bezoekers een gezellige avond hebben en dat ze veel kunnen lachen. Volgens de vereniging moet dat wel goed komen, immers: ‘Boerakker is en blijft een toneeldorp’. Het repeteren gaat vaak gepaard met een hoop plezier en gezelligheid. Vorig jaar bleek het stuk ‘Hotel te Koop’ een schot in de roos. Menig bezoeker gaf aan met buikpijn van het lachen weer huiswaarts te keren. De hoop is dan ook dat het dit jaar weer ouderwets genieten geblazen zal worden.

De kaarten zijn inmiddels te reserveren. Iets wat zeker aan te raden valt, gezien de jaarlijkse run op entreebewijzen. De toneelvereniging blijkt in de regio nog onverminderd populair, waardoor men er vaak snel bij moet zijn om kaarten te regelen. Kijk verderop in de tekst waar en hoe dat kan.

Plot

‘Internetondernemer Cor heeft in een paar jaar een groot bedrijf uit de grond gestampt. Echter is de lol er af en is Cor weer op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het landelijke leven trekt hem meer en meer. Altijd al droomde hij van een wat rustiger leven op het platteland. Hij zag zich altijd al leven op een mooi boerderijtje waar hij samen met z’n vrouw biologisch kan boeren en zomers gasten kan verwelkomen in zijn eigen bed en breakfast. En nu is het zover! Hij heeft zijn zaak verkocht en met het geld een prachtige authentieke boerderij gekocht met een lapje grond. Echter had hij dit beter niet eerst kunnen overleggen met zijn vrouw Annie? En is het wel zo’n prachtige boerderij? Aannemer Jans ziet toch wel wat mankementjes. Maar zomaar aan het verbouwen gaan is ook niet gemakkelijk als je te doen krijgt met de officiële instanties met al hun regeltjes en bureaucratie. Gelukkig krijgen ze hulp van hun vrienden Arnold en Geertruida, echter weten die wel dat ze moeten helpen? Nou ja, beter een goede buur dan een verre vriend. Maar hebben de buren Koos en Lenie wel zulke goede bedoelingen elke keer als ze weer langskomen? En er is ook nog wat achtergebleven in de boerderij….’



Praktische informatie

De uitvoeringen zullen zijn op 14, 15 en 21 februari in MFC de Oomkegast te Boerakker.

De kaarten zijn te reserveren bij Alida van der Veen, tel: 0594-549651

Kaarten kosten zes euro voor volwassenen en voor basisschoolkinderen vier euro.

De zaal is geopend om 19.00 uur en de voorstelling begint om 20.00 uur.

