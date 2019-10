Boerinnen Noordenveld steken koppen bij elkaar

RODEN – De eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen van de AVSN (Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld en omstreken) zit erop. Die werd dinsdag gehouden in Het Wapen van Drenthe.

Voorzitter Marry Brink heette iedereen van harte welkom, in deze roerige week van acties en demonstraties vanwege de stikstof regels van de overheid die de toekomst van boerenbedrijven in Drenthe en de rest van Nederland onmogelijk maakt. Na een terugblik op het vorige seizoen door secretaris Jenny Kromhout en de financiële verantwoording door penningmeester Dieneke Hofsteenge, werd met dank voor haar inzet, afscheid genomen van bestuurslid Sietske Hilhorst. Het bestuur is blij dat Anneke Bosman haar plaats in wil nemen.

Aansluitend volgde een boeiende presentatie over biodiversiteit op het erf, door Stieneke van der Wal van Het NoorderErf. Door gebruik te maken van verschillende inheemse bomen en struiken en het juiste tuinontwerp, met oog voor landschappelijke inpassing en historie, kan de biodiversiteit in je siertuin en op het erf flink toenemen. Dit werd duidelijk gemaakt met veel foto’s van verschillende tuinen en erven. Zelfs een paar kleine aanpassingen in je tuin kunnen veel invloed hebben op de biodiversiteit. In het Westerkwartier loopt een project die dit stimuleert voor het buitengebied, “Erven en tuinen Westerkwartier”. Misschien ook een goed idee voor de gemeente Noordenveld. Het was een leerzame en interessante avond voor ons allen.

De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 19 november met medewerking van Anita Jongmans over homeopathie bij (melk)vee. Voor meer informatie kijk op de Facebookpagina van AVSN.