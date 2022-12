Boksen als weerbaarheidstraining

RODEN – ‘We zijn met maar liefst twee groepen van start gegaan en dan mag je gerust spreken van een succes’, vertelt Christéan de Weerd van Power Body Soul aan de Kanaalstraat in Roden. Het gaat om een weerbaarheidstraining waarbij boksen centraal staat. In totaal doen 25 kinderen uit de basisschoolgroepen 5 tot en met 8 mee aan een drietal workshops. De organisaties van de weerbaarheidstraining berust bij Welzijn in Noordenveld. ‘In de eerste les hebben we de basis doorgenomen van het boksen. Stevig staan en de verschillende stoten doorgenomen. In de tweede en derde les gaan we meer de nadruk leggen op weerbaarheid en je zelf leren uiten. Waar liggen je grenzen en hoe geef je die aan? Weerbaarheidstraining betekent ook op een goed manier voor jezelf opkomen en daarbij rekening houden met de ander,’ geeft Christéan de Weerd aan.