Bomvolle jaarbeurstent tijdens Korenmiddag

RODEN – En óf de Korenmiddag een succes is. Een tot aan de randen gevulde jaarbeurstent afgelopen maandagmiddag. Het is voor de tweede keer dat de koren op maandagmiddag optreden. In de jaren daarvoor was woensdagmiddag de korenmiddag. Vorig jaar trok het muziekfestijn een recordaantal bezoekers. Het zou maar zo eens kunnen dat dat record dit jaar opnieuw verbroken wordt. De sfeer zat er in ieder geval lekker in. Het publiek genoot van lekkere meezingers als The Rose en Nederlandse nummers van onder andere Nick en Simon, André Hazes en heel veel andere bekende artiesten.

Die Korenmiddag is ooit opgezet door Sandra Boonstra, weet een van de drijvende kranten Janny van der Wal te vertellen. Als secretaresse van de Jaarbeurs houdt zij zich bezig met dit jaarlijks terugkerende evenement. “Het is haar idee geweest om daarmee te starten. Vanaf het eerste jaar was het een groot succes. Altijd honderden bezoekers. Vorig jaar besloot het bestuur om de Korenmiddag te verplaatsen van de woensdag- naar de maandagmiddag. Dat was een schot in de roos.”

Dit jaar waren er weer vier koren opgetrommeld voor de Korenmiddag. Onder hen één shantykoor, namelijk de Landrotten uit Roden. Verder zijn de Paiser Hopsingers, het Eelder Bloemenkoor en het Groninger koor Oosterstörm van de partij. ‘Het repertoire is onderling afgestemd, zodat er geen dubbelingen zijn’, vertelt Janny. Alle koren stonden onder professionele leiding van dirigent Mark Peppink. De middag werd afgesloten met het enige onvervalste Rodermarktlied. U raadt het: handjes in de lucht, uit volle borst meezingende muziekliefhebbers.