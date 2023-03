Bomvolle tribunes tijdens Jumping Tolbert

TOLBERT – Afgelopen week was het een komen en gaan van paard en mens in Tolbert. In de HJC manege bleek Jumping Tolbert in volle gang. Op zaterdag 18 maart vond de Finale 1.10 meter plaats in een bomvolle HJC Manege.

Het hoogtepunt van de week was de afsluitende Grote Prijs over een hoogte van 1.40 meter. In de elfkoppige barrage waren het Monique van den Broek en Kaspar R (v. Eldorado van de Zeshoek) die de prijs wisten binnen te slepen. Grote namen als Albert Zoer, Eric Ten Cate, Julia Houtzager-Kayser, Suzanne Tepper en Bas Moerings wisten ook tijdens deze editie hun weg naar de HJC Manage te vinden.