Bord Paais spoorloos

PEIZE – Nog geen vier weken nadat het plaatsnaambord Peize met de Drentse toevoeging Paais onthuld is, is -ie spoorloos verdwenen. Op 10 januari werd het bord aan de Esweg onthuld door initiatiefneemster Tea Nijnuis en wethouder Wekema. In de week daarop zijn de rest van de borden langs de toegangswegen uitgerust met het ‘Paais-bord’.

Donderdagochtend bleek het eerste exemplaar aan het zandpad-deel van de Esweg te zijn verdwenen. Nog niet eens een heel eenvoudig klusje, gezien er moeren en schroeven losgedraaid moesten worden om het bord mee te kunnen nemen. De gemeente Noordenveld is benieuwd naar de verblijfplaats van het bord.