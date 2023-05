Boter, kaas en eieren op de heerlijke Streekproductenmarkt in Leek

LEEK – Afgelopen zaterdag 6 mei stond Landgoedboerderij Oosterheerdt vol met mensen voor de Streekproductenmarkt. Vanaf 10.00 uur kwamen de eerste bezoekers al naar de mooie, ruim opgestelde kramen. Er was van alles te koop bij de standhouders, voornamelijk heerlijke streekproducten, direct van de bron. Van groente en fruit tot boter, kaas en eieren. Heerlijke versnaperingen voor het weekend. De hele middag liep lekker door en het was opnieuw een zeer geslaagde markt. Er wordt nu alweer uitgekeken naar de volgende editie. Meer informatie over de streekproductenmarkt is te vinden op www.streekproductenmarktnienoord.nl.