Bourgondische gehaktballen goed voor 10 op praktijkexamen

LEEK – Een perfecte 10 halen op je praktijkexamen. Er zullen niet velen zijn die het Adib kunnen nazeggen. Maar de Syrische slager in opleiding flikte het toch maar mooi. Leermeester Jan Nederhoed is dan ook zo trots als een pauw. ‘Anderhalf jaar geleden is Adib bij ons binnengekomen in het kader van een taalstage’, zegt hij. ‘Gaandeweg leerde hij steeds meer en verdiepte hij zich in het slagersvak. Uiteindelijk is hij begonnen met een MBO 1-opleiding binnen de horeca. Eén dag per week gaat hij naar school en drie dagen werkt hij bij ons.’

Tijdens de opleiding wordt hij begeleid en gestuurd door zijn collega’s bij Slagerij Nederhoed in Leek. Voor zijn praktijkexamen besloot men een nieuwe gehaktbal uit te vinden, de zogeheten ‘Bourgondische gehaktbal’. Een schot in de roos, zo bleek, want de bal werd met een klinkende 10 beoordeeld. Reden genoeg voor Slagerij Nederhoed (alsmede Het Lekkere Winkeltje) om de ballen daadwerkelijk te gaan verkopen. En dus is de Bourgondische gehaktbal met ham, kaas en prei voor 1,75 euro te bestellen. ‘De eerste partij ging razendsnel de deur’, vertelt Nederhoed verheugd.