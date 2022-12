Bouw 15 woningen Oosterveld ingeluid met een toast en timecapsule

NORG – Het gaat crescendo met de woningbouw op het Oosterveld in Norg. De start van de bouw van 15 nieuwe woningen is afgelopen vrijdag feestelijk ingeluid. De toekomstige bewoners, waaronder een aantal Randstedelingen, mochten zelf de officiële handeling verrichten. Na de speech van wethouder Jos Darwinkel gingen de bewoners in spe aan de slag met een schep. Een gat voor een timecapsule was het doel. Een pittig klusje, want de grond was door de vorst van de afgelopen dagen best hard. Toen de capsule eindelijk onder de aarde gespit was, was het tijd voor een toast. Meer informatie over dit project is te vinden via www.nijhuis.nl.