Bouw gemeentewerf in volle gang

RODEN – Spektakel op de nieuwe gemeentewerf in aanbouw. Maar liefst 35 vrachtwagens rijden af en aan op maandagochtend om 410 kuub beton te storten voor de vloer van de nieuwe werf. Een klus van jewelste. De hele nacht is doorgewerkt om de vloer af te vlinderen, vertelt hoofduitvoerder Jan Pieter Reitsema van Bouwgroep Dijkstra Draisma. Het glad maken van de vloer is een belangrijk proces en moet meteen gebeuren nadat de vloer gestort is, volgens de uitvoerder. Het casco van de werf staat en het dak is dicht, vertelt uitvoerend projectleider Jan Louwes van de gemeente Noordenveld. Louwes houdt straks zelf ook kantoor in het pand. Ter hoogte van de steiger, lacht de projectleider. In week 12 zal de gevelbeplating worden aangebracht. Allemaal verschillende plankjes in verschillende kleuren, weet Louwes. Hoe dat er precies uit komt te zien, weet niemand. De buitenkant van technologische hoogstandje bestaat namelijk volledig uit gerecyclede materialen. In week 14 worden de deuren geplaatst en waarna de binnenwanden afgewerkt zullen worden. Als de werf klaar is, worden aansluitend het voorsorteercentrum en de milieustraat gerealiseerd. De overkappingen van de Eerste Energieweg, de locatie van de oude werf, staan inmiddels op plek van bestemming aan de Ekkelkamp. Het is de bedoeling dat de werf medio augustus klaar is en het grondstoffencentrum moet in oktober operationeel zijn.