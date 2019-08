Bouw mee met MFC Zevenhuizen!

ZEVENHUIZEN – Onder het motto ´Ik bouw mee met het MFC7huizen jij ook?’ werd de eerst actie georganiseerd door de speciale werkgroep namens het MFC op de jaarmarkt in Zevenhuizen. Midden op de gezellige en drukbezochte jaarmarkt brachten de MFC-ers de symbolische bouwstenen in de vorm van kratten aan de man. Op die manier werden de eerste muren gebouwd. Het enthousiasme was groot en het draagvlak enorm, want er vlogen maar liefst 445 kratten over de toonbank. Niet alleen de MFC-werkgroep van Ronald Vermeulen, ook enthousiaste leden van Rederijkerskamer Heidebloem zorgden voor een unieke bouwsfeer. Mooi die samenwerking tussen de verschillende partijen in ons dorp. Ook de gemeenteraadsleden Jan Willem Slotema, Geertje Veenstra en Reinette Gjaltema bouwden mee aan de eerste MFC muren. Met dank aan de sponsoren De Houthal, Douwsies fotografie, Vos Mechanisatie, Wasjemenou.nl en Rederijkerskamer Heidebloem.

De bestuurders van de Stichting MFC7huizen stonden vele inwoners te woord over hun vragen en ideeën. Direct na de bouwvak zijn de eerste overleggen gepland met de beoogde aannemer en architect. Want alle mooie tekeningen vanuit het verleden ten spijt, alles moet opnieuw. Wel met behoud van de diverse wensen en eisen van de vele verenigingen uit het lintdorp. Eind oktober moet het voorlopig ontwerp klaar zijn, waarna er nog ruim tijd is om zaken aan te passen voordat het definitief ontwerp klaar is. Daarvoor zijn nog diverse overleg momenten gepland met de omwonenden en het gehele dorp. Mooi dat er zich meerdere vrijwilligers aanboden om mee het MFC gestalte te geven! Als u nu al vragen of ideeën hebt, kunt u via de MFC website uw wensen kenbaar maken of gewoon een mailtje sturen naar mfc7huizen@gmail.com. Bellen met een der bestuurs- of werkgroep leden kan natuurlijk ook.

Met medewerking van het gehele dorp hoopt de Stichting MFC7huizen in de zomer van volgend jaar te kunnen beginnen. ‘Dat is ambitieus’ riepen meerdere Zevenhuisters. Dat is ook zo, echter, de afspraken met het Verenigingsgebouw lopen tot 1 september 2021. Dan moet de bouw in feite af zijn, dat is het doel waaraan hard gewerkt gaat worden de komende tijd. En met de steun van het gehele dorp, zowel financieel als via vrijwilligerswerk, moet dat lukken. De eerste actie was een groot succes met dank aan iedereen met hun bijdrage en de vele vrijwilligers!