Bouwen en programmeren tijdens de BiebFabriek in Roden

RODEN – Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor de BiebFabriek in de bibliotheek in Roden. Tijdens activiteiten van de BiebFabriek kunnen kinderen vanaf 8 jaar kennis maken met digitale vaardigheden en techniek. Vrijdag gingen de kinderen aan de slag met LEGO Spike. LEGO Spike is een tool waarmee kinderen kunnen leren programmeren. De bouwstenen van LEGO worden gecombineerd met motoren en sensoren, waardoor bewegende voorwerpen kunnen worden gebouwd. Marlou Brans van de bieb vertelt dat de BiebFabriek voor corona al ontwikkeld is, maar nu echt goed op gang komt. ‘We willen elke maand een leuke activiteit verzorgen. Kinderen die zich aansluiten bij de biebFabriek worden lid van de BiebFabriekBende en kunnen op een speciaal platform hun gemaakte dingen laten zien en anderen kunnen daar dan weer op stemmen.’

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op biebfabriek.nl.