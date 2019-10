Bouwen, racen en lekker spelen in kader van Kinderboekenweek

LEEK – Het was gezellig druk in de bibliotheek van Leek. Daar werd afgelopen week een speciale kinderactiviteit georganiseerd, in het kader van de Kinderboekenweek. Met het thema ‘Op Reis’ gingen vele kinderen aan de slag. Zij mochten lekker bouwen en racen in de bieb met hun eigen gemaakte voertuig. Natuurlijk mochten zij die ook mooi versieren en er daarna fijn mee spelen. Dat het een vrolijke boel werd, dat spreekt voor zich. Een mooie eerste activiteit in een maand vol boekenplezier.

Op zaterdag 12 oktober houdt de bieb in Leek wederom een bijzondere activiteit. Vanaf tien uur kunnen kinderen dan mee in een grote QBuzz. Echt op reis dus! Aanmelden voor deze leuke activiteit kan via www.biblionetgroningen.nl.