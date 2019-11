Bram de Munck in het zonnetje tijdens topconcert MV Noordenveld

RODEN – Het jaarlijkse herfstconcert van Muziekvereniging Noordenveld is een doorslaand succes gebleken. De samenwerking met steelband PANMAGIC en Arancione viel uitstekend in de smaak, en het concert was van een hoge kwaliteit. Daarnaast werd Bram de Munck in het zonnetje gezet. Hij zit al ruim 25 jaar bij de muziekvereniging.

De muzikale avond in Het Akkoord werd dit jaar kracht bijgezet door de medewerking van twee externe muzikale partijen. Zo was PANMAGIC aanwezig. De club van Paula James, de vroegere dirigent van het harmonieorkest, bracht klanken met bombastische steeldrums. Daarnaast was er de medewerking van Arancione. Deze jonge club muzikanten bleek een klasse apart. Hun performance zat tegen het professionele aan. Tel daarbij een sterk optreden van het harmonieorkest op en je hebt een topavond. Met een breed repertoire kwam iedereen bovendien aan zijn muzikale trekken. Een herfstconcert om in te lijsten.

Bovendien werd in de pauze van het programma stilgestaan bij het jubileum van Bram de Munck. Afgelopen februari zat hij namelijk 25 jaar bij Muziekvereniging Noordenveld. Bram begon al op jonge leeftijd met muziek maken. Als klein jongentje is hij begonnen in Groningen bij vereniging “Door het Volk, voor het Volk”. Hij is begonnen op een cornet, een kleine trompet.

Toen Bram ouder werd verliet hij Groningen vanwege zijn studie en ook de muziek werd hierbij verlaten. Na de studie kwam Bram in Roden te wonen. Zijn zoon Koos speelde toen al een aantal jaren bij Muziekvereniging Noordenveld. Ook bij Bram begon het weer te kriebelen. Eerst lukte het niet om op de dinsdagavond deel te kunnen nemen aan de repetities van het Harmonieorkest. Bram was druk met geven van volksdansles in Altena. Toen dit op een gegeven moment kwam te vervallen, was de weg vrij om te spelen bij het Harmonieorkest en in 1994 werd Bram lid van Muziekvereniging Noordenveld. Hij ging spelen op het Euphonium.

Nu – 25 jaar later – kreeg Bram een speldje voor zijn trouwe lidmaatschap bij de vereniging. Geheel terecht kreeg hij het speldje overhandigd door voorzitter Annemarie Booijenga, die hem daarbij ook een mok en een fraai boeket bloemen gaf. De zichtbaar overdonderde Bram, kon het gebaar zeer waarderen.