Brand verwoest acht bedrijfspanden in Roden

IJzerhandelaar Hans Wever: ‘de klap krijg ik nog wel’

RODEN – Het vuur is gedoofd en de rook opgetrokken. Wat erover is, is een ravage aan de 2e Energieweg in Roden. Maar liefst 8 bedrijfspanden gingen dinsdagmiddag in vlammen op. De harde wind zorgde ervoor dat het vuur razendsnel om zich heen greep. Een van de gedupeerden is Hans Wever. Het pand van de oud ijzerhandelaar is compleet weggevaagd. Drie heftrucs en een paar machines wist hij dankzij snel ingrijpen van René Alberts en Albert Ananias nog te redden.

Hans Wever heeft zijn bedenkingen bij de gang van zaken rondom de verzekering, zegt hij tegen de Krant. Nog dezelfde dag ontving de oud ijzerhandelaar een mail van de eigenaar van het aaneengeschakelde bedrijvencomplex Punt Beheer BV uit Heerhugowaard. Wever zou zelf met zijn verzekeraar contact op moeten nemen over de schade. ‘Het is allemaal een beetje vreemd. Een werknemer van Country Camp zou hebben bekend dat hij de veroorzaker is van de brand. Die man heeft een spreekverbod gekregen, hij mag geen enkele mededeling meer doen van Punt Beheer. Ondertussen heeft de verhuurder Country Camp volledig aansprakelijk gesteld voor de schade. Van mijn eigen verzekering kreeg ik te horen dat ik ‘maar achter aan moest sluiten in de rij’ omdat er al een claim bij Country Camp was neergelegd door Punt Beheer. Het zou een ‘juridische strijd’ worden werd mij verteld. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben een eerlijk en oprecht mens. Heb veertig jaar geknokt om dit bij elkaar te krijgen. Ik wil mijn leven niet laten beheren door juristen. Samen met mijn vrouw heb ik besloten dat wat er nog over is, drie heftrucks, een knipmachine van 2 jaar oud, kabelpelmachines en een stroomaggregaat onder te brengen in een ander pand en het verlies van de voorraad voor lief te nemen. Een handelsvoorraad koper, aluminium en ijzer kun je niet verzekeren. Dat de heftrucks er nog zijn, heb ik te danken aan René Alberts en Albert Ananias. Ik mocht het terrein niet meer op. Zij zijn beide direct op een heftruck gesprongen. Dankzij hen is mij 100.000 euro bespaard gebleven.’

Hoe het nu moet met zijn oud ijzerhandel, weet Wever nog niet. ‘Ik ben nu bezig met een hal voor de opslag van de spullen. Een halletje van 170 vierkante meter tegenover Liewes. Daar betaal ik 950 euro exclusief btw en gas, water en licht voor. Veel te duur, maar ik doe het toch maar. Voor de opkoop is het niet geschikt. Je kunt nauwelijks met een auto het terrein op komen.’ Als mensen van hun oud ijzer af willen, kunnen ze Wever gewoon blijven bellen. ‘Mijn broer of een werknemer haalt het op. Wegen doen we bij truckservice en in Zevenhuizen heb ik containers voor opslag.’ Wever geëmotioneerd: ‘we zijn thuis opgegroeid met drie jongens en nog altijd zijn we een hecht team. Binnen de deuren kun je je frustraties kwijt. Je kunt je nog zo groot houden, maar ergens breek je. De klap krijg ik nog wel.’