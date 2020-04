Brand verwoest ruim 10 hectare natuur Mensingebos

RODEN – Brand heeft zondagmiddag tussen de 10 en 12 hectare natuur in het Mensingebos bij het buurtschap Alteveer verwoest. De brand begon rond 16:00 en was rond 19:00 onder controle. De brand is ontstaan op het heideveld midden in het bos, een tamelijk droog gebied. Door de harde wind kon het vuur zich snel verspreiden. De brandweer besloot niet achter het vuur te gaan blussen, maar wilde voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het bos. Daar is een hele strook nat gemaakt om het vuur te stoppen. Een goede actie, zegt woordvoerder Marcel van Alphen van de Veiligheidsregio Drenthe. Wanneer de brand overslaat in een bosbrand, is het veel lastiger het vuur te blussen. In een bosperceel kan een brand zelfs zijn eigen windrichting krijgen, weet Van Alphen die lovend sprak over de snelle reactie van de brandweer. Omdat het gebied lastig begaanbaar is heeft de brandweer speciale voertuigen ingeschakeld, zogenaamde Wildfire Defenders. Deze kunnen beter op moeilijk begaanbare gebieden komen dan de standaard brandweerauto’s. Bovendien zijn ze speciaal uitgerust om natuurbranden te bestrijden. De brandweer hield daarbij goed de dronebeelden in de gaten die gemaakt werden door de politie. Aan de hand van die beelden kon de brandweer zien welke kant het vuur opging. De brandweer van Roden kreeg hulp van heel veel andere korpsen als Leek, Norg, Vries, Zuidlaren, Borger, Havelte en Dwingeloo. Albert Henckel van Staatsbosbeheer probeert in kaart te brengen hoe groot de schade aan de fauna is. In het gebied groeien zeldzame planten en er leven onder andere reptielen. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend.