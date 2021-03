NORG – De brand die vanochtend uitbrak in een magazijn van Woonzorgcentrum De Wiekslag in Norg is onder controle. Het ging om een kleine brand die groot werd opgeschaald. Dat gebeurde uit voorzorg zodat er eventueel geëvacueerd kon worden, liet de aanwezige politie weten. Dat was gelukkig niet nodig. De brand aan de voorkant van het pand was snel onder controle. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet bekend.