Brandjes blussen op de Marke

RODEN – Wat er leuker dan kliederen met water? Juist. Kliederen met nóg meer water. Rond een uurtje of twaalf ging het woensdag los op de Marke in Roden. Groep acht had woensdag als afscheidscadeautje de brandweer uitgenodigd op school. Kinderen mochten gewapend (met waterpistolen) naar school. De docenten konden zich ook in zwembroek of bikini hijsen. Voor hen werd deelname aan het waterfestijn werd namelijk verplicht gesteld. De kids vermaakten zich uitstekend op het schoolplein en wisten niet hoe snel ze hun pistolen weer moesten vullen bij de brandweerwagen. Hoewel de ergste hitte verdwenen was, toch een heel welkom afscheidscadeau! Bekijk ook het filmpje op de Facebookpagina en de website van de Krant.