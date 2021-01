Brandjes met oud en nieuw, straks een coronabrandhaard?

Rustige jaarwisseling mede dankzij meer politie-inzet

NOORDENVELD – Hoewel er angst bestond voor ongeregeldheden in Noordenveld en burgemeester Klaas Smid van tevoren te kennen gaf de jaarwisseling met enige spanning tegemoet te zien, bleven grote incidenten uit. De extra inzet van politieagenten lijkt hiermee zijn vruchten te hebben afgeworpen. Iets over de gemeentegrens in Leek bleef het minder rustig, maar ook daar viel de schade mee. De vraag is nu of de feestdagen gaan zorgen voor wederom een besmettingsgolf in Nederland.

Waar in Noordenveld niet over ‘grote, vervelende incidenten’ kan worden gesproken, moest de brandweer in Leek uitrukken voor het blussen van een vuurbult. De bult werd aangestoken op de Jonkerslaan alwaar ook politie aanwezig was. Het vuur trok namelijk veel bekijks, waaronder mensen die zwaar vuurwerk afstaken. Om ervoor te zorgen dat brandweerlieden hier geen hinder van ondervonden, hield de politie een oogje in het zeil. Elders in Leek werd een auto in brand gestoken.

Ook in het Noordenveldse vonden brandjes plaats, weet burgemeester Smid. ‘Ook zijn er wat mensen gewaarschuwd die illegaal aan het carbidschieten waren. Verder maakten sommige inwoners melding van overlast, iets wat helaas maar moeilijk te handhaven viel. Voornamelijk omdat op het moment van verschijnen de aanstekers van dit vuurwerk alweer weg waren.’

De exacte schade wordt deze week opgemaakt, maar kan volgens Smid niet hoog uitvallen. ‘Op een enkele vuilnisbak die in de brand is gestoken na, hebben wij niets te klagen gehad.’ Bovendien zag de politie in Noordenveld hoe waarschuwingen werden opgevolgd. ‘Wanneer men instructies kreeg, bijvoorbeeld bij het carbidschieten, dan werden die instructies opgevolgd’, aldus Smid. ‘Voor zover ik weet heeft de politie dan ook geen boetes hoeven uitdelen.’

Voorafgaand aan de feestdagen bracht de politie verschillende hotspots in beeld. Iets wat ze ook aan het begin van de coronacrisis deed. Ook toen lag er al een lijst met keten en mogelijke plekken van samenkomst voor jongeren. ‘Die lijst is er nog steeds’, weet Smid. ‘En die is ook gebruikt voor de feestdagen. Maar het blijft erg lastig om achter de voordeur te controleren. Er zijn geen aanwijzingen dat er grote feesten zouden plaatsvinden of zijn gehouden. Dat is een goed teken.’ Veel angst voor grote coronabrandhaarden heeft Smid dan ook niet.

De spanning blijft echter, geeft Smid aan. ‘De grote vraag is nu hoe kerst en oud en nieuw doorwerken op de cijfers. Wat gaat dit inhouden voor het aantal besmettingen in Nederland en in onze regio. Noordenveld zit qua cijfers aan de goede kant van de streep, maar ook hier hebben wij de afgelopen tijd weer een aantal besmettingen gehad. Het blijft dus oppassen.’

De burgemeester hoopt dan ook vooral dat men de geldende regels blijft naleven. ‘Een echt dalende trend zien we namelijk nog niet. We gaan pas later deze maand zien hoe de cijfers zich ontwikkelen en hoe dit er allemaal uitziet.’

Het vaccineren moet enig perspectief bieden. ‘We hopen dat de situatie verbetert, maar dat is maar zeer de vraag. Je ziet de voortgang en de druk alleen al op de zorg. Het vaccineren wordt een grote logistieke operatie, waarbij ouderen en zorginstellingen straks waarschijnlijk als eerste kunnen. Het is te hopen dat dit vrij snel op gang komt’, zegt Smid.

De personeelstekorten die sinds de uitbraak van het coronavirus in de Nederlandse zorg waar te nemen waren, noemt hij ‘zorgwekkend’. ‘Dan is het te hopen dat zorgpersoneel snel gevaccineerd kan worden, zodat dit wordt aangepakt. Het optuigen van een teststraat op het TT-circuit is een goede stap. Ik mag hopen dat de testcapaciteit nog verder wordt uitgebreid. Dit, in combinatie met het toekomstige vaccineren, moet perspectief bieden.’

Toch waakt de burgemeester voor al te veel optimisme in 2021. ‘Het zou mooi zijn dat we rond de zomer van 2021 in een nieuw regime zitten, waarin we weer veel meer mogen dan nu het geval is. Maar ik heb niet de illusie dat we dan alweer van het virus af zijn. We moeten eerst de effecten van de eerste vaccinaties maar even afwachten.’

Bereidheid

Een grote vraag is in hoeverre men bereid is zich te laten verifiëren. Op sociale media zijn de reacties verdeeld. Waar de één liever vandaag dan morgen wordt gevaccineerd, ziet de ander het totaal niet zitten. Die verdeeldheid ontgaat ook burgemeester Smid niet. ‘Het is heel spannend hoe het met de bereidheid staat van de mensen’, zegt hij. ‘Wil iedereen zich wel laten vaccineren?’

Volgens Smid biedt het vaccin enerzijds perspectief. Aan de andere kant zou hij graag zien dat de effecten en de informatie rondom het vaccin meer wordt uitgelegd.