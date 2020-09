Brandweer Leek zoekt nieuwe ‘familieleden’

‘We hebben een hechte club, waarin iedereen elkaar steunt’

LEEK – De brandweer in Leek zoekt versterking. Op donderdag 24 september vindt er een informatiebijeenkomst plaats bij de Leekster kazerne, in de hoop nieuwe mannen en vrouwen te rekruteren. Erik Huisman is ploegchef en mag zich al 28 jaar brandweerman noemen. Hij noemt de brandweer een verrijking van zijn leven. ‘De kameraadschap is heel bijzonder.’

Gezeten in de prachtige brandweerkazerne naast het Leekster gemeentehuis, kijkt Huisman tevreden om zich heen. Ze hebben het prima voor elkaar hier. Het gebouw, waarvan toenmalig burgemeester Siepie de Jong nog de eerste steen legde, ziet er tiptop verzorgd uit. Zelf zit Huisman al bijna drie decennia bij de vrijwillige brandweer. ‘Ik kwam uit militaire dienst en miste de verbondenheid’, blikt hij terug. ‘Ik was een jaar of 28 en in de brandweer vond ik de kameraadschap waar ik naar op zoek was. Het gevoel dat je het met z’n allen doet, is hier heel sterk.’

Wie bij de brandweer wil, zal eerst een vrij intensieve opleiding moeten volgen. ‘In die tijd leer je de basisdingen. Ondertussen heb je ook de uitrukken en overige oefeningen. Daar komt nog wel wat bij kijken’, zegt Huisman. ‘Maar wie graag wil, goed in een team kan werken en goede fysieke conditie heeft, is welkom.’

Het team van de Brandweer Leek bestaat uit zo’n twintig brandweerlieden, waaronder twee dames. ‘De één is chauffeur, de ander werkt in ploegendiensten en weer een ander is beroeps: alles loopt hier rond’, zegt Huisman. ‘Ik weet nog dat ik zelf, toen ik net bij de brandweer zat, vaak in mijn hoofd speelde met de gedachte dat ik zo weg kon worden gepiept. Nu ben je daar minder mee bezig, maar je blijft altijd brandweerman. Dus het speelt altijd op de achtergrond.’

Een groot verschil met vroeger is dat er minder middenstanders bij de brandweer zitten. ‘Ze zijn er nog hoor, zeker wel, maar eerder waren dat er meer. Daarbij komt dat je nu veel tweeverdieners hebt binnen een gezin. Dat maakt dat het aantal vrijwilligers terugloopt. Bovendien moet je, als je brandweerman wil worden, er wel voor zorgen dat je gezin achter die keuze staat. Want het vraagt wel iets van je.’

De brandweerlieden in Leek oefenen tweemaal per maand. Zij worden geacht binnen 5 minuten rijden van de kazerne te wonen. ‘Dat maakt dat we sommige sollicitanten helaas moeten afwijzen. Dat is best jammer natuurlijk, want we kunnen enthousiaste vrijwilligers heel goed gebruiken’, zegt Huisman. Verder is een brandweerman nooit uitgeleerd. ‘De meeste vrijwilligers krijgen bijscholing. Als je bijvoorbeeld chauffeur bent, moet je jaarlijks laten zien dat je rijvaardigheid nog in orde is.’

Er wordt, kortom, dus aardig wat gevraagd van de vrijwilligers. Ondertussen krijgt men er veel voor terug. ‘Ik noem het een familie’, zegt Huisman. ‘We hebben een hechte club, waarin iedereen elkaar steunt. Nieuwe vrijwilligers moeten dan ook zeker in het team passen. Je doet het hier niet alleen, zo simpel is het.’

Dat teamgevoel merkt Huisman wanneer hij bijvoorbeeld ’s nachts moet uitrukken. ‘Soms krijg je een melding en weet je dat er niet zoveel aan de hand is. Toch ga je dan om twee uur ’s nachts naar de kazerne. Elkaar daar even treffen, dat heeft wel wat. Ik heb dat nooit een probleem gevonden.’

Zo vond hij het ook niet erg om tijdens oudejaarsdag 2019 paraat te moeten staan. ‘Meestal staan we dan met een man of zes klaar. Dat rouleert jaarlijks, het is niet nodig om iedere vrijwilliger stand-by te hebben. Eigenlijk hoef je dan niet in de kazerne te zijn, maar omdat het zicht niet verder dan twee meter was die avond, besloten we om toch in de kazerne te blijven. Als we zouden moeten uitrukken, zou het wel even duren voordat we bij de kazerne zouden zijn. Tot twee uur hebben we gewacht, daarna zijn we weer naar huis gegaan. Het was een rustige oudejaarsavond.’

De reacties die je krijgt als brandweerman, toveren een lach om het gezicht van Huisman. ‘Dan sta je bij een barbecue en zie je de opmerking alweer aan komen’, zegt hij. ‘Dat is wel grappig. Verder merk je dat je als brandweerman in het dagelijks leven meer gefocust bent op veiligheid. Dat komt omdat je weet wat er mis kan gaan. Mijn kinderen en kleinkinderen hebben het altijd erg leuk gevonden dat ik brandweerman ben. Zij vinden dat toch stoer. Verder is het gewoon leuk dat je veel leert over veiligheid en dergelijke. En natuurlijk de verschillende achtergronden van de mensen met wie je werkt.’

Meer weten? Kom vrijblijvend naar het informatiemoment in de kazerne aan de Tolberterstraat 74 in Leek. Dat kan op donderdag 24 september om 19.30 uur. Men krijgt dan een rondleiding, kunt kennismaken en vragen stellen aan de collega’s. Aanmelden kan via www.wordbrandweervrijwilliger.nl/leek. Uiteraard wordt tijdens deze bijeenkomsten rekening gehouden met de maatregelen rond corona.