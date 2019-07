Brengstation en gemeentewerf straks op één locatie

Noordenveld krijgt nieuwe gemeentewerf

NOORDENVELD – Noordenveld krijgt een nieuwe gemeentewerf. De huidige werven in Roden, Peize en Norg zijn gedateerd en voldoen niet meer aan de eisen. Het is de bedoeling om één werf te bouwen en op dezelfde locatie ook het brengstation onder te brengen, want ook die is hoognodig aan vernieuwing toe, laat wethouder Kirsten Ipema weten. Als locatie is de Ekkelkamp in Roden (nabij de Kanovijver) in beeld. Voor de bouw van de nieuwe werf en het brengstation is 9 miljoen euro begroot. Na de zomer wordt de kwestie in de raad behandeld.

De werf en het brengstation zijn aan vernieuwing toe, zegt Kirsten Ipema. “Nu komen we klem te zitten wanneer we grondstoffen inzamelen. We hebben noodgedwongen een behoorlijke hoeveelheid restafval. Wil je meer stromen scheiden, heb je meer ruimte nodig. Er zijn alleen al 54 verschillende soorten plastic. Niet dat we dat onze inwoners aan gaan doen hoor, maar het zegt wel iets.” Ipema is samen met een aantal collega’s en leden van Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) op excursie geweest naar Almere, waar zich een Upcyclecentrum bevindt. “Almere doet aan upcyclen. Ze gaan verspilling tegen door materialen te hergebruiken en weer waardevol te maken. Dat doen ze samen met andere bedrijven. Zo zit er bijvoorbeeld een textielbedrijfje dat van twee oude kledingstukken één hip item maakt. Wij willen bekijken of we een samenwerking kunnen aangaan met een repaircafé of bijvoorbeeld Het Goed. Afgedankte spullen na reparatie weer terug de maatschappij is, dat is doel. Dan ga je vérder dan recyclen. Het centrum in Almere is overdekt, daardoor blijven de spullen beter bruikbaar omdat het niet verregent. Dat willen we hier ook. OCN hebben we bewust betrokken. Ze zouden kunnen denken: ‘een brengstation op een zichtlocatie op het industrieterrein, dat willen we niet’. Ze hebben gezien dat een brengstation er modern en mooi uit kan zien en niet iets dat je weg hoeft te stoppen.”

9 miljoen

Het is de bedoeling dat de oude werven aan de 1e Energieweg in Roden, de Aanleg in Peize en de Eenerstraat in Norg worden afgestoten en verkocht. “Alles op één locatie levert efficiëntiewinst op. We hebben 2.5 hectare nodig. Die ruimte is er aan de Ekkelkamp.” Voor de hele operatie is 9 miljoen begroot. “Daarvan is 4 miljoen voor de realisatie van de gemeentewerf en 5 miljoen voor het brengstation. Een behoorlijk bedrag, zeker, maar dit moet gebeuren. Natuurlijk, de gemeente heeft het op dit moment financieel niet gemakkelijk (onder andere de verzakkingen van huizen in de wijk Middenveld in Roden en de noodlocatie voor obs de Marke die wegens slechte staat per direct op slot moest, zorgden voor behoorlijke druk op de gemeentekas, red.), maar dit geld is begroot. Daar moet je niet aan willen tornen. Met de nieuwe werf zijn we klaar voor de toekomst. Je moet ook naar de lange termijn kijken. Volgens de raad kan het goedkoper, prima. Dat horen we graag.”

Circulair bouwen

Als het aan Ipema ligt worden de werf en het brengstation duurzaam gebouwd. Het liefst helemaal zelfvoorzienend. “Of dat gaat lukken, weet ik niet. Bouwen zonder nutsbedrijven zou mooi zijn, maar daar hangt ook een kostenplaatje aan. We willen graag circulair bouwen, zoveel mogelijk oude materialen hergebruiken. Die ambities willen we voorleggen aan de raad.”

Na de zomervakantie staat de gemeentewerf op de agenda van de raad. Het is de bedoeling dat er in 2021 gebouwd gaat worden. Wat er met het oude brengstation gaat gebeuren is nog niet zeker. Mogelijk wordt het gebruikt als tijdelijke opslag voor het huisvuil voordat het naar het verwerkingsbedrijf gaat, laat de wethouder weten. “Dat ligt eraan of in het nieuwe ontwerp voldoende ruimte is om het huisvuil op te slaan. Dat heeft wel onze voorkeur. We zien het liefst alles op één plek. Mocht dat lukken wordt het oude brengstation verkocht en weer onderdeel van het bedrijventerrein.”