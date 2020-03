Brengstation komt met extra maatregelen

NOORDENVELD – Het brengstation voor afval, grofvuil en tuinafval is open op onze vaste openingstijden. Wel gelden vanwege corona een aantal voorzorgsmaatregelen. Hou rekening met langere wachttijden voor de weegbrug.

Het is op dit moment druk bij het brengstation. Bij drukte mogen er maximaal 16 personen op het brengstation, exclusief personeel. Kom daarom alleen langs als het strikt noodzakelijk is. Als u toch afval wilt brengen, dan dan vragen we u het volgende:

Hou altijd afstand (minimaal anderhalve meter) tot elkaar en onze collega’s

Blijf in de auto als u moet wachten

Er mogen maximaal 2 personen uitstappen per auto of voertuig

Er mag maximaal 1 persoon in het weegkantoor

U moet altijd uw afvalpas meenemen en ermee rekening houden dat u soms moet betalen.

Openingstijden brengstation

Maandag tot en met zaterdag: 9.00 – 15.45 uur